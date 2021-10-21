طريقة تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو Grand theft auto IV بدون فيزا على أجهزة الأندرويد والكمبيوتر في 3 دقائق

تعد لعبة جراند ثفت اوتو واحدة من الألعاب المشهورة حول العالم والتي لها قاعدة جماهرية كبيرة من الأشخاص الذين يفضلون العاب المغامرة والهروب، واللعبة من اهم ما يميزها انها أقرب الي الحقيقة وتجعل الاعب يتفاعل مع اللعبة بشكل كبير، وتحافظ الشركة المصممة للعبة على تحديث اللعبة بشكل دائم من اجل تزويد محبيها بأحدث الأساليب التي تساعدهم على الاستمتاع باللعب، ويبحث الكثير عن طريقة تحميل هذه اللعبة بشكل سهل، وهو ما سنقدمه خلال هذا المقال.

نبذة عن لعبة جراند ثفت اوتو

يبحث الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة عن كيفية تنزيل هذه اللعبة والاستمتاع بما فيها من مغامرات، واللعبة تعد واحدة من الألعاب المميزة الرائدة حول العالم التي استطاعت في وقت قصير بعد اطلاقها الي تكوين قاعدة جماهرية كبيرة حول العالم، وتعتمد اللعبة على التفكير في الهروب واتمام ما هو مطلوب من الاعب بشكل احترافي ودقيق، واللعبة عبارة عن عدد من الأشخاص التي تعطيهم اللعبة صلاحية السرقة لمجموعة من السيارات، ومطلوب من هؤلاء الاعبين الهروب ومحاولة الإفلات من المطاردين وتزودهم اللعبة بمجموعة من الأدوات والمركبات التي تساعدهم في عملية الهروب, والاعب الفائز يتم نقله الي مرحلة جديدة من اللعبة تكون اعلي في الإمكانيات واصعب في الخطة والمستوي.

كيفية تحميل لعبة جراند ثفت على الأندرويد

لتحميل اللعبة على الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد يجب اتباع الاتي: –

يتم تسجيل الدخول على المتجر الخاص بالتطبيقات للنظام.

يتم ادخال اسم اللعبة في جزء البحث وإعطاء امر بالبحث.

بعد ثواني ستظهر اللعبة ومعها امر خاص بالتحميل يتم الضغط عليه.

بعد انتهاء التحميل يتم فتح اللعبة والتسجيل باستخدام الحساب الخاص بمنصة فيسبوك، والاستمتاع باللعبة.

ماهي خطوات تحميل لعبة جراند ثفت على الايفون