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عمر شويل - جدة آلية تثبيت لعبة ببجي نيوستيت pubg newstate 2021 وما هي أحدث الأدوات الجديدة التي تستخدم في المهام، كل هذا نقدمه لكم من خلال موقعنا ثقفني، حيث تُعد لعبة ببجي نيوستيت عبارة عن إصدار جديد للعبة القتالية ببجي موبايل، وتم إصدار تلك النسخة خصيصًا للعب على الهاتف المحمول مع إضافة عدد من المميزات والإضافات حتى يحصل الفرد على أفضل متعة أثناء اللعبة، كما أن عالم لعبة ببجي بتوسع ويكبر حتى يضم ألعاب جديدة بين الحين والآخر، ولذلك نلاحظ ظهور لعبة ببجي نيوستيت بعد ظهور عدد من النُسخ الأخرى.

لعبة ببجي نيوستيت

إن لعبة ببجي موبايل تُعد واحدة منت أشهر الألعاب القتالية على مستوى العالم، ومؤخرًا تم إصدار نسخة جديدة من لعبة ببجي تُسمي ببجي نيوستيت، وفي ذلك الإصدار تم تحسين المنطقة الزرقاء، وذلك حتى تتقلص بشكل أسرع.

ويؤدي ذلك إلى إجبار اللاعبين على الركض حتى يتمكن من الحصول على الأسلحة والمركبات حتى يكسب الجولة، كما أنه سوف يتوفر لقب Lone Survivor داخل اللعبة حتى يتم منحه إلى آخر لاعب أو آخر فريق.

كما أن لعبة ببجي نيوستيت تمتاز بأن بها خريطة جديدة، وعدد من الأسلحة الجديدة، وبعض الطرق الجديدة التي يمكن من خلالها التفاعل مع البيئة، كما إن تلك اللعبة قد تم إصدارها مخصوص للعب على الأجهزة المحمولة، وهذا ما سنوضحه إليكم في هذا المقال حيث أنه أدناه يتم توضيح خطوات تثبيت اللعبة، ومن الجدير ذكره أنها واحدة من أشهر ألعاب الرويال باتل المنتشرة في شتى بقاع العالم، ويحبها للغاية الكبار والصغار ومختلف الفئات العمرية.

تحميل لعبة ببجي نيوستيت

يمكن أن يتم تحميل لعبة ببجي نيوستيت بسهولة وبعد قليل من الخطوات، وتلك الخطوات هي: