نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جراند ثفت اوتو 6 لأول مرة ظهور “أنثي في بطولة ألعاب جاتا” grand theft auto 6 الإصدار المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة جراند ثفت اوتو 6 اللعبة التي كثر البحث عنها خلال الفترة الماضية بصورة ملحوظة للغاية، وذلك على الرغم من أن اللعبة لم يتم إطلاقها بشكل رسمي ولم تعلن الشركة المطورة للعبة شركة روك ستار عن أي معلومات خاصة باللعبة بصورة رسمية، فجميع المعلومات التي نعرفها عن اللعبة هي عبارة عن مجموعة من التسريبات التي أعلنها المتخصصين في نقل الأخبار الخاصة بالألعاب، فما هي أبرز المعلومات التي نعرفها حول اللعبة؟ هذا ما سنتعرف عليه سويا.

جراند ثفت اوتو 6

جراند ثفت اوتو 6 حتى هذه اللحظة لم تعلن الشركة المطورة للعبة شركة روك ستار عن الموعد الرسمي المحدد لإطلاق هذا الجزء من اللعبة، وإن كانت هناك العديد من التسريبات التي أكدت أن هذا الجزء من اللعبة لن يتوفر في الأسواق في القريب العاجل.

حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن هذا الجزء من اللعبة في بداية عام 2025، وهذا يرجع للعديد من الأسباب لعل من أهمها هي إتاحة الفرص لفريق العمل حتى يتمكنوا من الإبداع في اللعبة بصورة مثالية دون أن تكون هناك أي ضغوط.

وهناك العديد من التسريبات التي تحدثت أن هذا الجزء من اللعبة سوف ينطلق في نهاية عام 2022م، ولكننا نستبعد هذا الاحتمال كثيرا فالشركة حتى هذه اللحظة لم تقم بالإعلان بصورة رسمية عن أي شيء يخص اللعبة، وهو ما يعني أن اللعبة سوف تأخذ وقت طويل حتى تظهر للنور.

هل توجد شخصيات جديدة في لعبة جاتا 6



حسب ما أشارت العديد من التسريبات أن اللعبة سوف يلعب دور البطولة بها العديد من الشخصيات المميزة تماما مثلها مثل الجزء الخامس من اللعبة، ولكن المميز في جراند ثفت اوتو 6 أن دور البطولة سوف يكون من نصيب أنثي وهو ما يحدث لأول مرة في سلسلة ألعاب جاتا، ومن الجدير ذكره أن لعبة جراند ثفت أوتو 6 من أحدث الإصدارات المتميزة من سلسلة ألعاب جاتا التي تطور نفسها يوماً بعد يوم من خلال الشركة المنتجة والمطورة للشركة، ويُذكر أنه لأول مرة يكون البطل أنثى في إصدار اللعبة الجديد.