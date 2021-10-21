نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديثات لعبة فري فاير Free Fire وأسهل طريقة للحصول على الجواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر لعبة فري فاير Free Fire واحدة من أفضل الألعاب علي مستوى العالم بشاهدة اللاعبين وعدد التحميلات حتي الآن، فهي من أكثر الألعاب القتالية النارية شيوعاً في عالم الألعاب والتي حظت بالمتابعة الدولية الكبري، فقد حصلت اللعبة علي عدد كبير جداً من اللاعبين المخلصين، حيث أن طريقة لعب اللعبة تبني علي الجماعة واليد الواحدة، مما جمعت بين الكثير من الأصدقاء وخلقت أصدقاء جدد من جنسيات متنوعة وبلاد مختلفة وجعلت بينهم جواً من الحماس والإثارة بين اللاعبين.

لعبة فري فاير مبنية علي تحديد موقع ما في خريطة فري فاير والنزول فيه ويعد هذا المكان هو ساحة المعركة، وعليك تحديد كل الثغرات بها، ذلك بالإضافة الي الجوائز والهدايا العديدة التي يبحث عنها اللاعب ويكسبها خلال اللعبة، فقد نقدم لكم عبر السطور القادمة تحديثات اللعبة وأهم المزايا التي تتمتع بها.

مزايا فريدة وتحديثات لعبة فري فاير

يمكن للاعب تصوير اللقطة والإعادة للخلف في حالة حدوث لقطة فارقة.

يمكن لجميع اللاعبين اختيار المجموعة المفضلة للعب معهم.

يتيح للاعب إصلاح الأخطاء والخلل الموجود بالعبة والتي تجعل المشاركة علي اللاعبين صعب كموقع أحياء اللاعبين.

يسمح للاعبين الانقسام الي فريقين وإنشاء فرقات جديدة بحيث يكون لكل فريق 6 أفراد.

يمكن للاعب اجراء تغير في خريطة برمودا ومكان برج الساعة، كما يمكن تحديث خريطة Battle Royale، والتي تمكن اللاعب من إحياء اللاعب الآخر لتسهيل اللعبة وجعلها أ:ثر بساطة.

إضافة مزايا وقوة جديدة وفريدة من نوعها لشخصيات اللعبة الجديدة والقديمة، كما يمكن القدرة علي رفع مستوى اللاعب.

يمكن الاختيار من بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من المعدات والأسلحة، كما يمكن التحكم في السلاح.

كيفية الحصول علي جواهر فري فاير

تعاقدت إدارة لعبة فري فاير مع اللاعب كريستيانو رونالدو، مما تسبب ذلك في الإقبال الواسع علي اللعبة في الآونة الأخيرة، وذلك نتيجة لنشر اللاعب للعبة عبر صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدي الي زيادة في عدد التحميلات.

تقدمت لعبة فري فاير تحديثات جديدة بشأن المكافآت والجواهر المجانية، وذلك عبر الإعلان عن أكواد لتلك الجواهر، فقد يتمكن اللاعب من الحصول علي الرموز بعد الدخول الي الموقع الرسم، حيث يقدم للمسجلين دخول الجدد ما يصل الي 300 جوهرة.