نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الواقع Alwaqie Tv 2021 نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الواقع ، قناة الواقع Alwaqie Tv أحد أهم القنوات السعودية التي استطاعت أن تثبت وجودها وسط هذا الزخم من القنوات الفضائية، وتتميز Alwaqie بتنوع محتواها حيث تضم باقة مميزة من البرامج الثقافية، والفنية، وكذلك برامج الترفيه، تهتم قناة الواقع في مخاطبة الشباب السعودي بل والعربي في تقديم محتوى منوع يناسب أفكارهم، إضافة إلى إمكانية متابعتها على المنصات الإلكترونية المختلفة في أي وقت، ولقد سعت إدارة قناة الواقع في تحديث ترددها من أجل توفير خدمة مميزة لمتابعيها، وهذا ما نتعرف عليه فيما يلي.

تردد قناة الواقع Alwaqie Tv 2021 وأهم برامجها

قناة الواقع أحد القنوات السعودية الشبابية التي استطاعت جذب أنظار الشباب بتقديم محتوى يناسب أفكارهم، ويتناسب مع التطور التكنولوجي الذي يحيطهم، فقامت القناة ببث مباشر لجميع برامج عبر الإنترنت، إضافة إلى تواجدها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن أبرز وأهم البرامج الخاصة بقناة الواقع الفضائية السعودية ما يلي:

البرنامج الديني هذا ربي.

برنامج المنوعات المميز فضاء الإبداع.

برنامج البيت العامر.

البرنامج المميز روحانيات.

برنامج المسابقات الشهير مسابقة أبواب.

برنامج ديوانية مكارم.

المدخل أحد البرامج الهامة على قناة الواقع.

برنامج كشف الحساب.

وغير ذلك من البرامج الهامة والمنوعة التي تمكنت من مسايرة الأذواق المختلفة، وكذلك الأعمار المتباينة.

تردد قناة الواقع Al waqia

أعلنت أغلب القنوات عن تغيير التردد الخاص بها، وذلك من أجل الارتقاء بمستوى البث الخاص بهم، وكذلك للتغلب على مشاكل التشويش وانقطاع البث، ومنهم قناة الواقع السعودية، التي أعلنت عن تحديث تردد القناة، وأصبح التردد الجديد لقناة الواقع على النحو التالي:

تردد القناة: 10727

القمر الصناعي: نايل سات، عرب سات.

معامل تصحيح قناة الواقع: ⅞.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

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كيفية تحديث ترددات قناة الواقع الفضائية

لكي يتم تنزيل التردد الأحدث لقناة الواقع 2021، لابد من اتباع مجموعة من الخطوات سنتعرف عليها فيما يلي: