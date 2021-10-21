نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Google Pixel 6 هاتف جوجل الجديد | أهم المواصفات والسعر في المقال التالي

Google Pixel 6 أخر إصدارات شركة جوجل من الهواتف الذكية والذي انتظرها العديد من المستخدمين حول العالم ، وذلك ما تؤكده العديد من التسريبات التي ظهرت للهاتف مؤخراً. حيث أعلنت شركة جوجل مؤخراً في مؤتمرها الخاص عن أحدث منتجاتها من الهواتف الذكية وهما هاتفي Google Pixel 6 ، والنسخة الأعلي Google Pixel 6 Pro. مواصفات هاتف Google Pixel 6 : ‌الهاتف يتوفر بوزن يصل إلي حوالي 207 جراماً.‌

كما يأتي مع خامات ظهر مصنوعة من الزجاج ، بالإضافة إلي وجود إطار حول جسم الهاتف من الألومنيوم.‌

كذلك يوجد علي ظهر الهاتف أيضاً طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 6.‌

يدعم الهاتف أيضاً تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن يلا يمكن زيادة مساحة التخزين بالهاتف ، وذلك لعدم توافر المنفذ الخاص بكارت الميموري.‌

كما أن الهاتف أيضاً مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68 ، حيث يمكن أن يظل الهاتف تحت الماء علي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.‌

تأتي شاشة الهاتف بحجم 6.4 إنش من نوع AMOLED وبجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل ، وبمعدل كثافة بكسلات 411 بكسل لكل إنش.‌

كما تتوفر الشاشة بدعم خاصية HDR10+ ، مع وجود أبعاد عرض 20:9 تعطي تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات.‌

تدعم الشاشة أيضاً معدل التحديث العالي حتي 90 هيرتز.‌

بالإضافة إلي وجود طبقة حماية علي الشاشة من نوع Corning Gorilla Glass Victus.‌

يعمل الهاتف بنظام التشغيل الجديد والخاص من جوجل Android 12.‌

كما يحتوي علي معالج ثماني النواة خاص بشركة جوجل وهو Google Tensor ، والذي يتوفر بدقة تصنيع موفرة للطاقة 5 نانو متر.‌

يوجد بالمعالج نواتين من نوع Cortex-X1 تعملان بتردد يصل إلي 2.80 جيجا هيرتز.‌

كذلك تتوفر بالهاتف وحدة معالجة رسوميات بمعالج من نوع Mali-G78 MP20.‌

يتوفر الهاتف بإصدارين فقط من سعة التخزين وهما كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

ذاكرة التخزين بالهاتف تأتي أيضاً من النوع السريع UFS 3.1 الإصدار الجديد. كاميرا هاتف Google Pixel 6 : ‌كاميرا السيلفي بالهاتف تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تدعم خاصية Auto-HDR والتصوير بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

كذلك يتوفر الهاتف أيضاً بإعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، تدعم omnidirectional PDAF و Laser AF وأيضاً المثبت البصري OIS.‌

أما عن الكاميرا الثانية فهي خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وزاوية تصوير واسعة 114°.‌

تدعم الكاميرات خاصية الـPixel Shift ، Panorama والـAutoHDR ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي.‌

بالنسبة لتصوير الفيديوهات فيمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدلي التقاط 30/60 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120/240 إطار.‌

كذلك يدعم الهاتف التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS ، والمثبت البصري OIS أثناء تصوير الفيديوهات. مواصفات أخري للهاتف : ‌كما المتوقع يتوفر الهاتف بسماعات ستيريو تعطي أصوات عالية وواضحة.‌

لكن لا يتوفر منفذ الـ3.5 مللي الخاص بسماعات الأذن.‌

يدعم الهاتف أيضاً خاصية NFC‌

ولا يدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف توجد أسفل الشاشة الـAMOLED وتأتي من نوع Optical ، كما يمكن أيضاً فتح الهاتف بخاصية Face Unlock.‌

الهاتف يتوفر بدعم العديد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، الجيروسكوب ، البوصلة ، وأخيراً الضغط الجوي.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4614 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 50% في خلال 30 دقيقة فقط.‌

أيضاً الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 21 وات ، بالإضافة إلي دعم الشحن اللاسلكي العكسي.

مدخل الشحن يأتي من نوع Type C 3.1 الجديد والسريع.‌

الهاتف متوفر بثلاثة اختيارات من الألوان وهم : الأسود ، الأخضر ، وأخيراً الأحمر. سعر هاتف Google Pixel 6 : ‌700$ للنسخة الأقل من الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يعادل 11 ألف جنية مصري.‌

800$ للنسخة الأعلي من الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يعادل 12500 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة Google Pixel 6 هاتف جوجل الجديد | أهم المواصفات والسعر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Google Pixel 6 هاتف جوجل الجديد | أهم المواصفات والسعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.