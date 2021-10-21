نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساعة Amazfit Gtr 3 pro الجديدة في الأسواق في المقال التالي

أعلنت شركة Amazfit الشهيرة والخبيرة في مجال التكونولجيا عن قيامها بإطلاق جيل جديد من ساعات اليد المتطورة وهي ساعة Amazfit Gtr 3 pro كما أنها ستطلق أيضاً نوعين آخرين وهما GTR 3 وأيضاً GTS 3، لمعرفة المزيد حول هذا الخبر تابعونا في هذا المقال. ساعة Amazfit Gtr 3 pro مواصفات الساعة الجديدة: تم تصميم هذه الساعة الجديدة بشكل فريد حيث الهيكل الخارجي على شكل دائري ومصنوع من سبائك الألومينوم.

وزن الساعة 32 جرام ومتوفرة في شكلين مختلفين.

هناك نموزج يتميز بسوارة من الجلد بنية اللون أما قرص الساعة فهو باللون الرمادي الفاتح.

النموذج الثاني بسوارة ذو أسورة سوادء مطاطة وقرص الساعة باللون الرمادي الداكن.

حجم الشاشة 1.45 إنش وعرضها 331 بيكسل لكل إنش.

تتميز الشاشة بسطوع 1000 nit.

إطارات الشاشة الخارجية نحيفة للغاية فهي تمثل 70.6% من إطار الساعة الذكية.

تحتوي الساعة الجديدة على ما يعادل مائة وخمسين خلفية مختلفة للساعة يمكنك اختيار ما تحب والتغيير كل الوقت بين تلك الخلفيات.

تتميز الساعة ببتقنية Always On كما أن بها ميزة التعديل وإختيار الأدوات التي تعرض على الشاشة بكل سهولة وراحة.

ستجد في اساعة ذرين أحدهما زر crown والذي يستخدم للتنقل بين الإشعارات والقوائم.

تم إدماج ما يعادل مائة وخمسين نمط رياضي في الساعة كما ن الساعة تدعم 5 ATM في مقاومة الماء.

تستطيع بكل سهولة حساب معدل ضربات القلب أثناء السباحة.

تدعم تلك الساعة خاصية تحديد المواقع بدقة عالية تصل إلى 40% عبر الإتصال بالقمر الصناعي.

تم دعم الساعة بميكروفون ومكبر مدمج لدعم خدمة إستقبال المكالمات بالإضافة إلى مساعد Alexa الرقمي. مميزات ساعة Amazfit GTR 3 وAmazfit GTS 3: Amazfit GTS 3: هذه الساعة تصميمها مستطيل وحجم الشاشة بحجم 1.75 إنش وكثافة العرض 341 بيكسل لكل إنش.

تتميز تلك الساعة بتوفرها بألوان مختلفة منها الأسود والأبيض والوردي.

وزنها خفيف للغاية يعادل 24.4 جرام وسمكها 8.8مم. ساعة GTR 3: تم تصميم هذا النوع من الألومنيوم بشاشة حجمها 1.39 إنش.

تتوفر الساعة بباللونين الأسود والرمادي أما اسوارة معصم فهي من السيليكون.

من المتوقع أن يكون سعرها أقل قليلاً من سعر Amazfit Gtr 3 pro. الوسوم عمر شويل - جدة ساعة Amazfit Gtr 3 pro الجديدة في الأسواق - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ساعة Amazfit Gtr 3 pro الجديدة في الأسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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