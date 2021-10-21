TRUTH Social جميع المعلومات عن منصة ترامب للتواصل الاجتماعي

TRUTH Social المنصة الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. حيث أعلن الرئيس الأمريكي السابق عبر مؤتمر صحفي علي لسان مجموعة ترامب للأعلام والتكنولوجيا انه سيتم أنشاء التطبيق الجديد عبر شركة جديدة للمجموعه. كذلك قال ترامب عبر البيان المنشور نحن نعيش في عالم اصبح فيه لطالبان حضور كبير علي تويتر بينما يتم أسكاتي وأنا الرئيس المفضل لكم. وكذلك قد قامت عملاقة التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر ويوتيوب بفرض حظر علي الرئيس السابق بعد هجوم أنصار ترامب علي الكابيتول في يناير الماضي. وكذلك كانت لترامب شهرة واسعة علي شركات التواصل الاجتماعي حيث وصل متابعيه علي انستغرام إلي ٢٤ مليون متابع. كذلك وصل عدد متابعي ترامب علي تويتر علي ما يقرب من ٩٠ مليون متابع و٣٥ مليون متابع عبر فيسبوك.

موعد انطلاق TRUTH Social

قد تم الإعلان عن موعد انطلاق الفترة التجريبية لمنصق TRUTH Social خلال شهر نوفمبر الجاري. كذلك تم الإعلان عن أن التسجيل في البداية سيكون عبر نظام الدعوات فقط. بعد ذلك وخلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ سيتم أطلاق المنصة رسميا للجميع ويستطيع الجميع أنشاء حسابتهم الخاصة علي المنصة. كذلك تم الإعلان عن أن منصة TRUTH Social سوف تتدعم خاصية الفيديو والبرامج الترفيهية والتدوينات الصوتية لتكون الاول من نوعها

أسباب أزمة ترامب مع تويتر

في وقت سابق أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أغلاق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كذلك أعلن الحساب الأمني لمنصة التواصل الاجتماعي تويتر عن أغلاق حساب ترامب بسبب تدوينة قال فيها إلي أل ٧٥ مليون أمريكي الذين صوتو لي. لنجعل أمريكا عظيمة مجددا سيكون صوتكم عظيم في المستقبل. بعد ذلك ذكر تويتر أن تعبير الامريكين الوطنين المقصود به الذين نفذو عملية الهجوم علي مبنى الكونغرس في شهر يناير من العام ٢٠٢١. أما بخصوص ألتغريده الثانية فقال فيها لاؤلئك الذين يسألون لن أشارك في عملية تنصيب الرئيس الجديد. فقد اعتبر تويتر هذه ألتدوينه أنها رسالة من ترامب الي أنصاره إلي برفض نتيجة الانتخابات الرئاسية . كذلك تم اعتبراها بمثابة دعوة لأنصاره بمهاجمة حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد.