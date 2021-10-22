رابط تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو Gata 5 بدون فيزا على اجهزة الاندرويد والايفون في دقائق معدودة

‏لعبة جراند زفت أوتو من أشهر الألعاب القتالية الموجودة في ساحة الألعاب الإلكترونية الآن بل هي من أول الألعاب التي تمت في هذه المجال تتميز هذه اللعبة بالكثير من المميزات و تتيح للاعب قضاء وقت جميل وممتع عليها سواء كان يلعب مع أصدقائه أو يلعب مع أشخاص لا يعرفون هذه اللعبة بها الكثير من المميزات مثل أنها سريعة جدا وتحتوي على رسومات مميزة تجعل اللاعب يشعر أنه في قلب الحدث ويرغب ‏في قضاء المزيد من الوقت عليها دون ملل.

‏متطلبات تشغيل لعبة جراند زفت أوتو

‏هذه اللعبة يطلق عليها أيضا اسم لعبة جاتا وهي من أكبر ألعاب الأكشن والمغامرات حيث تتيح للاعب القتال داخل اللعبة وسرقة البنوك و ارتكاب بعض الجرائم لاستفزاز الشرطة وبعد ذلك يقوم بالهروب منهم ويحاول أن لا يقع في قبضتهم تحتوي اللعبة على العديد من الشخصيات التي يمكن للاعب اختيار أحدها للعب به‏ وهناك بعض متطلبات التشغيل التي يجب أن تكون متوفرة في الجهاز حتى تستطيع تحميل اللعبة عليه وهي:

‏يمكن تحميل لعبة جاتا على جهاز الكمبيوتر أو على جهاز محمول مثل الأندرويد لكن من الصعب تحميل اللعبة على جهاز ال iPhone لأنه لا يقبل التحميل من مصادر خارجية.

مساحة اللعبة هي 65 جيجا بايت وهذه المساحة لا بد أن يتم توفيرها في الجهاز .

‏تحتاج اللعبة إلى جهاز ذاكرته تصل إلى أربعة جيجا بايت.

يتم تشغيل اللعبة على جهاز نواته 64 بايت.

طريقة تحميل لعبة جات

في ما يلي الخطوات التي ستحتاجها حتى تحصل على لعبة جتا أولًا أدخل إلى موقع ميديا فاير وهو أشهر مواقع التحميل على الإنترنت أدخل على الموقع وادخل لعبة جاتا في خانة البحث بعد ذلك تنتظر حتى تظهر لك جميع اصدارات اللعبة الموجودة في الموقع اختار الإصدار الذي ترغب في تحميله وبعد ذلك قم بالضغط عليه سيظهر بجانبه ملفًا مضغوطًا قم بتحميل الملف المضغوط وعند تنزيله إلى جهازك قم بفتحه ‏واتبع خطوات التثبيت حتى تتمكن من فتح اللعبة والاستمتاع بها بسهولة.