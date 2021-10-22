تحديث تطبيق واتساب الأخير بالخطوات وأهم المميزات الجديدة

تطبيق واتساب أرسل إلى كافة المستخدمين عن تحديث جديد في حالة أن النسخة المستخدمة حتى هذا الوقت نسخة قديمة، فقد أعلن عن ضرورة تحديث التطبيق وفقاً لآخر تحديث، فقد شمل التحديث الأخير العديد من المميزات الحديثة الجديدة التي يمكن أن يتمتع بها الشخص المستخدم لهذا التطبيق، ونظراً لتساؤل العديد من المستخدمين حول خطوات تحديث تطبيق الواتساب فنعرض لكل متابعينا كيفية تحديث تطبيق الواتساب بالخطوات، وأهم المميزات التي يمكن أن يتمتع بها.

تطبيق الواتساب:

يعد تطبيق واتساب من أكثر التطبيقات بحثاً من قبل المستخدمين ومحبي التكنولوجيا، فهو من أفضل برامج المراسلة الفورية التي يمكن أن تتم عبر تداول الرسائل بين الأفراد بكل سهولة ويسر، ومن ضمن التطبيقات التي تخص المراسلة الفورية تيلجرام، فقد وصل عدد المستخدمين أكثر من 10 مليون حتى وقتنا هذا ويزداد كل يوم عدد المستخدمين تزامناً من التطور المستمر الذي يشمله التطبيق، فمنذ ساعات قليلة أعلن التطبيق عن تحديث جديد.

تحديث تطبيق الواتساب:

يتم التحديث خلال هذه الأيام قبل توقف التطبيق باعتبار أن النسخة المستخدمة ومطلوب تحديثها، فقد شملت الرسالة التلقائية أن التحديث يتم خلال 30 يوماً منذ لحظة الإعلان، وأن هذا التحديث يضم العديد من المميزات الجديدة التي يمكن أن يتمتع بها المستخدم، ومن خلال هذا المقال نعرض لكافة المتابعين خطوات تحديث تطبيق الواتساب.

خطوات تحديث الواتساب:

الدخول على جوجل بلاي

كتابة تطبيق الواتساب WhatsApp في أيقونة البحث

الضغط على أيقونة تحديث

يتم تحديث النسخة بشكل تلقائي

أهم مميزات واتساب 2022: