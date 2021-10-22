نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تطبيق واتساب الأخير بالخطوات وأهم المميزات الجديدة في المقال التالي
تطبيق واتساب أرسل إلى كافة المستخدمين عن تحديث جديد في حالة أن النسخة المستخدمة حتى هذا الوقت نسخة قديمة، فقد أعلن عن ضرورة تحديث التطبيق وفقاً لآخر تحديث، فقد شمل التحديث الأخير العديد من المميزات الحديثة الجديدة التي يمكن أن يتمتع بها الشخص المستخدم لهذا التطبيق، ونظراً لتساؤل العديد من المستخدمين حول خطوات تحديث تطبيق الواتساب فنعرض لكل متابعينا كيفية تحديث تطبيق الواتساب بالخطوات، وأهم المميزات التي يمكن أن يتمتع بها.
تطبيق الواتساب:
يعد تطبيق واتساب من أكثر التطبيقات بحثاً من قبل المستخدمين ومحبي التكنولوجيا، فهو من أفضل برامج المراسلة الفورية التي يمكن أن تتم عبر تداول الرسائل بين الأفراد بكل سهولة ويسر، ومن ضمن التطبيقات التي تخص المراسلة الفورية تيلجرام، فقد وصل عدد المستخدمين أكثر من 10 مليون حتى وقتنا هذا ويزداد كل يوم عدد المستخدمين تزامناً من التطور المستمر الذي يشمله التطبيق، فمنذ ساعات قليلة أعلن التطبيق عن تحديث جديد.
تحديث تطبيق الواتساب:
يتم التحديث خلال هذه الأيام قبل توقف التطبيق باعتبار أن النسخة المستخدمة ومطلوب تحديثها، فقد شملت الرسالة التلقائية أن التحديث يتم خلال 30 يوماً منذ لحظة الإعلان، وأن هذا التحديث يضم العديد من المميزات الجديدة التي يمكن أن يتمتع بها المستخدم، ومن خلال هذا المقال نعرض لكافة المتابعين خطوات تحديث تطبيق الواتساب.
خطوات تحديث الواتساب:
- الدخول على جوجل بلاي
- كتابة تطبيق الواتساب WhatsApp في أيقونة البحث
- الضغط على أيقونة تحديث
- يتم تحديث النسخة بشكل تلقائي
أهم مميزات واتساب 2022:
- إضافة العديد من الرموز التعبيرية والايموجي المختلفة.
- إضافة عدد من الخيارات المختلفة.
- تصميم إعدادات وستايلات جديدة للتطبيق.
- التحكم في ألوان مظهر التطبيق.
- إخفاء الحالة لكافة الأصدقاء.
- إخفاء علامة قراء الرسائل “الصحين الأزرق”.
- إخفاء حالة الكتابة أو التسجيل.
- إخفاء الميكروفون الأزرق، وإخفاء حالة العرض الخاصة بك.
- إضافة العديد من الملصقات المختلفة.
- إضافة العديد من الخلفيات المختلفة.
- الرد التلقائي في حالة وجود واتس اب بيزنس.
- تخصيص شاشة المحادثات والدردشات.
- رفع فيديوهات بحجم يصل إلى 50 ميجا بايت.
- مشاركة صور عالية الجودة.
- مشاركة أصوات بحجم 100 ميجا بايت.
- العمل على تعديل جودة الصور قبل مشاركتها.
- مشاركة فيديو أكبر من 30 ثانية وحتى 7 دقائق.
- التحكم في خطوط التطبيق بالكامل.
- الحصول على نسخة احتياطية كاملة واستعادتها في أي وقت.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث تطبيق واتساب الأخير بالخطوات وأهم المميزات الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.