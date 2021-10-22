تعرف على كيف تقوم بتشغيل تطبيق الواتساب على جهازك الكمبيوتر في اسرع وقت

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لكل متابعينا على موقعنا موقع ثقفنى سوف نجاوب على جميع التساؤلات التى يبحث عنها العديد والعديد من الأشخاص المستخدمين لتطبيق واتس آب حول العالم باكملة . ويعتبر تطبيق الواتساب أحدث وأهم التطبيقات المستخدمة من حيث مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتم من خلالها التواصل مع جميع الأفراد ، في تطبيق الواتساب يتمتع بالعديد من المميزات التى لا توجد فى التطبيقات الاخرى ، فالعديد من الأفراد يقومون بالبحث على أنسب الطرق التى يمكن استخدام تطبيق الواتساب من خلالها على الكمبيوتر ولكن لم يتم التوصل الى اى طريقة مناسبة ، فقام تطبيق الواتساب بتقديم الطرق السهلة والبسيطة لكافة مستخدميه والتى يتم عرضها .
تعرف على كيفية تحميل تطبيق الواتساب من الهاتف الي الكمبيوتر
اولا يجب ان يتم تثبيت تطبيق الواتساب على سطح المكتب لكي يتم تحميله على الكمبيوتر ، فإنه يجب على جميع مستخدمي تطبيق الواتساب اتباع الخطوات الاتية :
- يجب أن يكون الكمبيوتر متصلا بالنت ويجب التأكد من ذلك لكي يتم تشغيل تطبيق واتساب وتحميلة .
- لمستخدمية يجب ان يتوجهوا الى الموقع الرسمى الخاص بتطبيق الواتساب .
- يقوم المستخدم بتحميل التطبيق عن طريق الويندوز .
- ثم يتم تحميله على سطح المكتب .
- بعد ذلك يجب أن يتم تثبيت التطبيق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك .
- عندما أن يتم تثبيته يجب أن يتم الانتقال إلى الإعدادات ثم اختيار تطبيق الواتساب ويب .
- يتم ظهور صورة تكون مربعة بلون الاسود وايضا الابيض .
- ولكي تجعل الاتصال بحسابك الشخصي لتطبيق واتساب شغل كاميرا الهاتف وتوجه به الى المربع الصغير كي يلتقط شفرة الحساب المتصلة بالهاتف الخاص بك .
- عندما يتم التعرف سوف يتم الترابط بين حساب الهاتف الخاص بك عبر الكمبيوتر .
- فى النهاية يتم استخدام تطبيق الواتساب على الكمبيوتر الخاص بك دون اللجوء إلى استخدام هاتفك المحمول . فإنه تلقائيا سوف تنتقل جميع المحادثات الي جهاز الكومبيوتر .
الطريقة الخاصة بتحميل تطبيق الواتساب على الكمبيوتر بدون هاتف
- على المستخدم الانتظار حتى يتم تحميل تطبيق الواتساب من خلال مواقع تحميله من على الانترنت
، وبعد ذلك يتم تثبيت التطبيق على جهازك الكومبيوتر .
- وكذلك يمكن للمستخدم القيام بالدخول على متجر جوجل بلاى والمتاح دوما على الانترنت ثم يقوم بتحميل تطبيق الواتساب .
- عندما يتم تحميل التطبيق على جهازك الكمبيوتر بتسجيل الدخول ذلك بادخال رقم الهاتف .
- سوف يصلك كود على الجهاز الخاص بك قم بادخاله .
- وأخيرا يمكنك أن تقوم باستخدام تطبيق الواتساب على جهازك الكمبيوتر لتستمتع به دون أن تستخدم هاتفك المحمول .
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