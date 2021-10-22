تعرف على كيف تقوم بتشغيل تطبيق الواتساب على جهازك الكمبيوتر في اسرع وقت

لكل متابعينا على موقعنا موقع ثقفنى سوف نجاوب على جميع التساؤلات التى يبحث عنها العديد والعديد من الأشخاص المستخدمين لتطبيق واتس آب حول العالم باكملة . ويعتبر تطبيق الواتساب أحدث وأهم التطبيقات المستخدمة من حيث مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتم من خلالها التواصل مع جميع الأفراد ، في تطبيق الواتساب يتمتع بالعديد من المميزات التى لا توجد فى التطبيقات الاخرى ، فالعديد من الأفراد يقومون بالبحث على أنسب الطرق التى يمكن استخدام تطبيق الواتساب من خلالها على الكمبيوتر ولكن لم يتم التوصل الى اى طريقة مناسبة ، فقام تطبيق الواتساب بتقديم الطرق السهلة والبسيطة لكافة مستخدميه والتى يتم عرضها .

تعرف على كيفية تحميل تطبيق الواتساب من الهاتف الي الكمبيوتر

اولا يجب ان يتم تثبيت تطبيق الواتساب على سطح المكتب لكي يتم تحميله على الكمبيوتر ، فإنه يجب على جميع مستخدمي تطبيق الواتساب اتباع الخطوات الاتية :

يجب أن يكون الكمبيوتر متصلا بالنت ويجب التأكد من ذلك لكي يتم تشغيل تطبيق واتساب وتحميلة .

لمستخدمية يجب ان يتوجهوا الى الموقع الرسمى الخاص بتطبيق الواتساب .

يقوم المستخدم بتحميل التطبيق عن طريق الويندوز .

ثم يتم تحميله على سطح المكتب .

بعد ذلك يجب أن يتم تثبيت التطبيق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك .

عندما أن يتم تثبيته يجب أن يتم الانتقال إلى الإعدادات ثم اختيار تطبيق الواتساب ويب .

يتم ظهور صورة تكون مربعة بلون الاسود وايضا الابيض .

ولكي تجعل الاتصال بحسابك الشخصي لتطبيق واتساب شغل كاميرا الهاتف وتوجه به الى المربع الصغير كي يلتقط شفرة الحساب المتصلة بالهاتف الخاص بك .

عندما يتم التعرف سوف يتم الترابط بين حساب الهاتف الخاص بك عبر الكمبيوتر .

فى النهاية يتم استخدام تطبيق الواتساب على الكمبيوتر الخاص بك دون اللجوء إلى استخدام هاتفك المحمول . فإنه تلقائيا سوف تنتقل جميع المحادثات الي جهاز الكومبيوتر .

الطريقة الخاصة بتحميل تطبيق الواتساب على الكمبيوتر بدون هاتف