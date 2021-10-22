إن مطوري لعبة جراند ثفت اوتو 5 يكشفون أبرز المميزات التي تمتع بها اللعبة grand theft auto 5، وهذا ما سنقدمه لكم من خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال، حيث أن جراند ثفت اوتو 5 اللعبة المميزة التي كثر البحث عنها في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة للغاية نظرا للمميزات الرائعة التي تقدمها للمستخدمين، ففي التحديث الأخير للعبة تم إضافة العديد من المميزات للعبة التي جعلت منها واحدة من أفضل ألعاب العالم المفتوح على الإطلاق، وتمتلك اللعبة شعبية كبيرة للغاية منذ إطلاق الإصدار الأول لها، وهذا الإصدار هو الإصدار الخامس من اللعبة، وتعرف اللعبة بالعديد من الأسماء منها لعبة جاتا أو لعبة حرامي السيارات.

جراند ثفت اوتو 5

جراند ثفت اوتو 5 تعتبر واحدة من أفضل ألعاب المغامرة التي تأخذ اللاعبين إلى كمية من المغامرات الرائعة التي لا مثيل لها على الإطلاق، حيث يمكن للاعبين داخل اللعبة القيام بالعديد من الأمور الإجرامية والفوضوية حيث يمكنهم سرقة البنوك وارتكاب العديد من الجرائم المختلفة.

وتكون مهمة اللاعب هو القيام بالأعمال الإجرامية التي يتم تكليفه بها، مع الحرص على الهروب من الشرطة بجميع الوسائل المتاحة داخل اللعبة، والحقيقة أن اللعبة تمتلك العديد من المميزات الفريدة من نوعها والتي سوف نتعرف سوياً عليها في الفقرة التالية أدناه.

مزايا لعبة جاتا 5

تمتلك اللعبة العديد من المميزات الهامة والإضافات المميزة والخصائص الرائعة، ومن أبرز هذه المميزات:-