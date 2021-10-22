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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متطلبات تثبيت لعبة ماين كرافت الأصلية minecraft 2021 بعد تحديث نهاية العام المطلق من الشركة المطورة في المقال التالي
تعد لعبة ماين كرافت واحدة من أكثر الألعاب الشهيرة التي يتم استخدمها من قبل الكثير من الأِشخاص بجميع دول العالم كما حققت الكثير من النجاح لما توفره من متعة ورح التحدي، وفيما يلي ومن خلال مقالنا سوف نعرض لكم المزيد من المعلومات التي سوف تمكنكم من لعب ماين كرافت مع الأصدقاء على أكثر من جهاز بواسطة شبكة إنترنت واحدة لذلك تابعوا معنا.
لعبة ماين كرافت
قد يحتاج الأمر إلى الحصول على بعض المعرفة بالحواسيب والشبكات للوصول لمرحلة تنفيذ الخطوات التي سوف يتم شرحها، كما يرجى العلم أن هذه المعلومات خاصة بنسحة أجهزة الحاسوب التي تتعامل بنظام الويندوز وهي عبارة عن إصدار JAVA، أما للأشخاص التي تقوم باللعب على الهواتف المحمولة والمنصات فتلك الطريقة غير مناسبة لهم.
متطلبات لعبة ماين كرافت
في البداية يجب التعرف على متطلبات اللعبة للتمكن من لعب ماين جرافت مع الأصداء بواسطة شبكة الإنترنت التي تتوافر في الأغلب عند الجميع وتتمثل تلك المتطلبات في:
- معالج ثنائي النواة بسرعة (2) جيجا هرتز.
- ذاكر عشوائية تصل سعتها إلى (2) جيجا بايت.
- أن يتوافر إتصال بالنت سريع.
البرامج المطلوبة لتثبيت ماين كرافت
- سوف تحتاج إلى تحميل أحدث إصدار لمشغل جافا بالإضافة إلى تحميل خادم مايت جرافت (Minecraft Server).
- في البداية يمكنك تحميل أحدث إصدار لمشغل جافا بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي لجافا ذاتها.
- أما عن أخر إصدار لماين جرافت فيمكنك الحصول عليه من خلال الموقع الرسمي للعبة وهو عبارة عن ملف يحمل الصيغة التعليمية jar.
- بعد تحميل الملف سوف تحتاج إلى تنفيذ مجموعة من الأوامر التي تتواجد في صفحة تحميل الخادم وهي عبارة عن أمرين يجب أتباعهم.
وهذا كل ما تحتاج إليه كي تتمكن من لعب ماين جرافت مع الأصدقاء أون لاين، ومن الجدير ذكره أننا قدمنا لكم من خلال هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني متطلبات تثبيت لعبة ماين كرافت الأصلية minecraft 2021 بعد تحديث نهاية العام المطلق من الشركة المطورة، من حيث البرامج المطلوب تواجدها على الجهاز الذي سيتم تثبيت اللعبة عليه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متطلبات تثبيت لعبة ماين كرافت الأصلية minecraft 2021 بعد تحديث نهاية العام المطلق من الشركة المطورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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