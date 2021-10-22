هاتف Vivo Y20T الجديد مميزاته وسعره في الأسواق

أعلنت شركة فيفو الصينية الشهيرة للهواتف المحمول والإلكترونيات عن إطلاقها لهاتف جديد وهو هاتف Vivo Y20T والذي يحتوي على عدة مميزات تجعله متفوق عن باقي الإصدارات بشكل مميز وسعر رائع، تابعونا في هذا المقال لمعرفة المزيد حول هذا الجهاز وأهم مميزاته.

هاتف Vivo Y20T

مميزات الهاتف الجديد:

صرحت الشركة الصينية في يوم العاشر من أكتوبر عن مواصفات الهاتف الجديد وأوضحت أنه يستوفر باللونين الأسود والازرق وسيكون كالآتي:

يتمتع الهاتف بوزن 192 جرام ومصنوع من مادة البلاستيك.

يدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع

تم تصميم الهاتف بأبعاد 164.4*76.3*8.4 ملم.

يتوفر في هذا الهاتف مكان لشريحتين وكارت مموري.

تم تصميم الشاشة بحجم 6.5 بوصة ودقتها 1600*720 بكسل.

المعالج من نوع كوالكوم سناب دراجون 662 كما تم إرفاقه بمعالج ثماني النواة.

يوجد في الجهاز معالج رسومي من نوع 610 adreno.

تتميز الذاكرة العشوائية بأنها بحجم ستة جيجا رام مع ذاكرة داخلية بحجم 64 جيجا بايت.

يدعم الجهاز خاصيى تركيب الذاكرة الخارجية كما يدعم بلوتوث 5 وخاصيى الواي فاي.

يعمل الهاتف الجيد بنظام التشغيل أندرويد 11 أما واجهة المستخدم في من النوع funtouch 11.1.

يمكن مع الهاتف الجيد تركيب السماعات الخارجية بمنفذ 3.5 ملي كما يتوفر راديو FM ومنفذ micro 2.0.

يتميز الهاتف لكاميرا الخلفية ثلاثية.

الكاميرا الأولى بدقة 13 ميجا بكسل أما فتحة العدسة فهي F/2.2.

الكاميرا الثانية والثالثة دقتها اثنان ميجا بكسل وفتحة العدسة F/2.4.

تتميز الكاميرات بإمكانية تصوير الفيديوهات بجودة 1080p FHD.

يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة ثمانية ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 .

تتميز الكاميرا الخلفية بوضع عزل الخلفية وتقنية HDR.

يوجد في الكاميرا الأمامية تطبيق كشف الوجوه والابتسامات وأيضاً إشارة الالتقاط ولكنها لا تدعم الفلاش.

بطارية هاتف Vivo Y20T وسعره:

تتميز هذا الهاتف ببطارية من نوع ليثيوم بو لا يمكن إزالتها كما يدعم هذا الجهاز خاصية الشحن السريع بقوة 18 وات كما أن سعة البطارية 5000 ملي أمبير.

يأتي الهاتف مع سماعات الأذن وشاحن سريع مناسب بالإضافة إلى جراب حماية وكابل USB كما يوجد أيضاً دبوس معدني لتركيب شريحة الاتصال.

أوضحت الشركة ان الهاتف سيتوفر في الأسواق السعودية بسعر 770 ريال سعودي.