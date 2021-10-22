سعر ومواصفات جوال Infinix Note 11 Pro عملاق الجيل الجديد بالسعر المنخفض

سعر ومواصفات جوال Infinix Note 11 Pro العملاق التي تم الكشف عنه منذ أيام قليلة، يضم الجوال العديد من المزايا الغير عادية، في نفس الوقت الذي تجد فيه سعر الجوال مناسب للكثير من الأشخاص، لهذا نقدم لكم عبر هذا التقرير المفصل مواصفات ومميزات وعيوب انفنيكس نوت 11 برو.

مواصفات جوال Infinix Note 11 Pro

نظام التشغيل يدعم اندرويد ١١.

المعالج: mediatek Helio G96 12.

الشبكات يدعم شبكات من الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع.

الشرائح: يدعم شريحتين اتصال.

الذاكرة: يدعم سعة تخزين ١٢٨جيجا بايت.

ويحتوي علي رامات ٨ جيجا بايت.

ويحتوي علي رامات ٨ جيجا بايت. الذاكرة الخارجية: يدعم ذاكرة خارجية كارت ميموري.

البطارية: السعة ٥٠٠٠ مللي أمبير غير قابلة للإزالة.

يدعم الشحن السريع ٣٣ واط.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية الاولي ٦٤ ميجا بكسل بعدسة 1.7 الثانية ١٣ ميجا بكسل فتحة عدسة 2.5 والثالثة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4.

الفلاش: يدعم فلاش ليد رباعي بانوراما الفيديو عن الالتقاط بجودة 2k.

الكاميرا السلفي: تأتي بدقة ١٦ ميجا بكسل مع تصوير بجوده [email protected]

تدعم الذكاء الاصطناعي لتجميل ثلاثي الأبعاد.

الشاشة: تدعم شاشة LCD ١٦ مليون لون، مساحة ٦.٩٥ بوصة.

جسم الهاتف: مصنع من زجاج من الأمام والجانب إطار بلاستيك بوزن 209 جرام.

الاتصال والصوت: يدعم مكبرات صوت، والبلوتوث إصدار 5، متوفر جي بي اس، راديو أف أم متوفر به ويدعم يو اس بي.

البصمة توجد بصمة الأصبع جانبية ويدعم الواي فاي للنت الهوائي.

مميزات هاتف انفنيكس نوت ١١برو

شاشة كبيرة للغاية بمساحة ٦.٩٥بوصة بدقة LCD.

وجود ثقب صغير الكاميرا الأمامية.

متوفر بأحداث نظام اندرويد ١١ مع واجهة xos10، مطور بشكل كبير.

مزود بطبقات داخلية لتوزيع الحرارة لذا لن تشعر بسخونة عالية أثناء الألعاب.

توفير ثلاث مداخل اثنين للشرائح الاتصال والأخر للذاكرة الخارجية.

يدعم التليفون الشاحن السريع بقدرة ٣٣واط .

عيوب هاتف انفنيكس نوت 11 برو

غير مقاوم للماء أو الغبار أو قطرات الماء.

كاميرا السلفي الإضاءة ليست الأفضل.

سعر انفنيكس نوت 11 برو

سعر الهاتف في مصر 4200 جنية.

تسعيرة الهاتف في السعودية 1000 ريالاً سعودياً.

سعر الجوال في الجزائر 36900 ريال سعودي.

السعر في المغرب 2400 درهم.

السعر العالمي للهاتف 270 دولار.

يقترب سعر الجوال بسعر الهاتف الذي قدم طفره كبيرة في الهواتف الذكية هاتف Oppo k9s.

ختام: ندعوكم من فضلكم وضع تقييمكم للهاتف في التعليقات أسفل هذا المقال سعر ومواصفات جوال Infinix Note 11 Pro العملاق الجيل الجديد.