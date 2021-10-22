نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” موقع شحن جواهر فري فاير خصومات تصل إلى 10% من جواهر فري فري مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير مهمة جدا لكل لاعب حيث وصلت معدلات البحث عنها خلال الفترة الأخيرة إلى أكثر من مليون عملية بحث على موقع البحث الشهير Google وتستمر عمليات البحث عنها باستمرا، حيث يمكن لمستخدمي لعبة فري فاير إعادة شحن حساباتهم بالجواهر بكل سهولة دون عناء كما كان بالسابق، حيث توفر شركة غارينا فري فاير مواقع معتمدة التى تقدم مزايا كثير عن استخدامها في شحن جواهر فري فاير كما توفر هذه المواقع للمستخدمين الكثير من العروض المغرية مثل تقديم جواهر فري فاير مجانا وكذلك تقديم خدمات عالية الجودة وطريق متنوعة للشراء، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص الذين يلعبون لعبة Free Fire عن مواقع إعادة شحن جواهى فري فاير من خلال معرف اللاعب ال ID، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني أسماء أشهر مواقع شحن جواهر فري فاير عن طريق الأي دي لعام 2021.

موقع شحن جواهر فري فاير

من بين العديد من المواقع الرسمية والقوية لشحن جواهر فري فاير هو موقع إلكتروني يسمى Shop2game وهو تابع لشركة Garina Free Fire، حيث توصي الشركة التي أطلقت اللعبة باستخدام هذا الموقع لسرعة شحن الجواهر من خلاله وبساطة واجهة الموقع وسهولة التعامل معه مقارنة بالمواقع الأخرى التي تقدم نفس الخدمة، هذا الموقع هو الأفضل على الإطلاق بشهادة جميع اللاعبين وبشهادة الشركة نفسها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

يجب أن نعرف بأنه من الصعب الحصول على جواهر فري فاير في هذه اللعبة بطريقة مجانية، لذلك يوفر لك موقع MTCGAME جواهر مجانية لمساعدتك كهدية من الموقع عند الشحن فعلا سبيل المثال عندما تقوم بشحن 100 جوهرة سوف يعطيك الموقع 10 جواهر مجانية على الفور وهذا ينطبق على جميع فئات الشحن أي يعطي الموقع 10% من الجواهر التي تقوم بشرائها مجانا، وبهذا يستطيع كل لاعب يقوم بالشحن الحصول على جواهر مجانية تمكنه من شراء الأسلحة والمعدات اللازمة في اللعبة وكذلك شراء الحيوانات والجلود والرقصات الجديدة والعديد من عمليات الشراء الأخرى والمتنوعة داخل متجر لعبة فري فاير، وبذلك تساعد هذه الجواهر أن يصل اللاعب إلى أعلى مستوى باللعبة في وقت قصير.

طريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق ال ID

يجب على اللاعبين أو المستخدمين إتباع الخطوات أدناه لشحن الجواهر بطريقة بسيطة.

من خلال الدخول على رابط موقع Shop2game اختار أيقونة شعار لعبة Free Fire. سينتقل الموقع إلى الصفحة الرئيسية ويجب النقر فوق كلمة معرف اللاعب. يجب عليك تحديد علم الدولة التابع لها وكذلك نوع العملة المستخدمه في عملية الدفع. سيعرض الموقع واجهة جديدة بها جميع عروض شحن جواهر فري فاير يجب اختيار العرض المناسب ويجب أن نعلم أنه كلما كانت الجواهر المطلوب شرائها كثيرة سوف تزيد الجواهر التي يقدمها الموقع لك مجانا وذلك بنسبة تصل إلى 10%. اختر واحدة من طرق الدفع المناسبة لك لشراء الجواهر، ثم اضغط على أيقونة ( تأكيد الشحن) لكي تصلك الجواهر خلال دقيقة واحدة.

ملحوظة: تتشابه فكرة موقع Shop2game لشحن جواهر فري فاير مع موقع MTCGAME.