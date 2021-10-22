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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق iphone 13 pro max بألوان متنوعة تعرف علي سعر أيفون 13 برو MAX في المقال التالي
إطلاق iphone 13 pro max في كافة الأسواق العالمية والمحلة . ذلك الهاتف الذي صرحت عنه شركة أبل العالمية عبر ألتويته علي حسابها الرسمي . في منصة تويترحيث نشرت بعض المعلومات عن مواصفات iphone 13 pro max . كذلك فيما يخص أسعار الهاتف الجديد التي قالت عنه . أنه سيكون في متناول شريحة عريضة من متسخدمي أيفون 13 برو MAX . كما أنها تحدثت عن أيفون 13 برو ماكس الوردي بأن المعالج الرسومي الخاص به تم ترقيته بشكل أفضل وأعلي مما سبق . كذلك أيضاً يتميز جوال أيفون 13 برو ماكس بشاشة أكبر حجماً هذه المرة عن الموديلات السابقة . كما تتعدد المواصفات في الهاتف الجديد أيفون التي سنتعرف عليها بالتفصيل داخل المقال .
إطلاق iphone 13 pro max بكافة الأسواق
تم إطلاق iphone 13 pro max بكافة الأسواق العالمية والمحلية . الذي تم طرحه باللون الوردي لأول مرة بجانب خمسة ألوان أخري مميزة جداً . ذلك بجانب العديد من المميزات المضافة علي هاتف أيفون الجديد مثل الخامات التي تم تصنيع الهاتف منه . الخاصة بشاشة الهاتف وهي من الزجاج الياقوتي . تلك الخامة التي تتميز بأنها ضد الخدوش والزيوت والصدمات . كذلك أيضاً تميز هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي ببرامج جديدة تم وضعها بالهاتف خاصة بالأمان وغيرها من البرامج . كما تم ترقية معالج الهاتف ليصبح سداسي النواة . مما يعود علي الهاتف للعمل بشكل أفضل وأسرع مما سبق .
المواصفات المتعددة في هاتف iphone 13 pro max
- إطلاق iphone 13 pro max هذه المرة بحجم كاميرته أصغر مما سبق عن الموديلات الأخري .
- كذلك أيفون الجديد يطرح بمستشعر قوي جداً بتقينة LIDAR .
- كما أن الهاتف الجديد يتميز بدعمه لكافة شبكات الاتصال المتعددة .
- يطرح أيفون الجديد داعماً للشريحة السريعة وذلك بفضل إضافة تقنية A15 BIONIC .
- كذلك حرصت أيفون علي ترقية الماسح الضوئي إلي 6.1 هرتز ووضع تقنية به وهي SUPER RETINA OLED .
- شاشة هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي من خامة الزجاج الياقوتي المقاومة للزيوت والخدوش والصدمات .
- تحسين وترقية المستشعر للهاتف الجديد ليصل معدله إلي 120 هرتز وهو الأعلي في نسخ أيفون حتي الآن .
- كما أن كاميرا الهاتف تم تحسنيها وترقيتها بتقنية 8K التي تعود بالجودة العالية في تصوير الفيديوهات .
الألوان المميزة من أيفون 13 برو MAX المطروحة من شركة أبل
- أيفون 13 برو ماكس الوردي اللون الأول من شركة أبل العالمية .
- بجانب اللون المميز دائماً في الطلب وأقتناءه هو اللون الأسود .
- كذلك يطرح الهاتف باللون الأحمر المميز والجاذب للأنظار .
- كما يطرح الهاتف بلونه الرابع المتألق وهو الأخضر الليلي .
- يأتي أيفون الجديد بلونه الخامس وهو الذهبي .
- اللون السادس من أيفون هو اللون الأزرق الداكن .
المساحات التخزينية المطروح بها الهاتف الجديد
- المساحة الأولي 512GB مع ذاكرة عشوائية 6GB .
- كما يطرح الهاتف بمساحة ثانية 256GB مع ذاكرته العشوائية بقدر 6GB .
- أما المساحة الثالثة في أيفون فهي 128GB والذاكرة العشوائية الخاصة به هي 6GB .
سعر جوال أيفون 13 برو ماكس
- سعر أيفون 13 برو ماكس الوردي الجديد بالسعر العالمي 1055 دولار أمريكي لمساحة التخزين 512GB .
- كذلك تحدد سعر أيفون الجديد بقيمة 1200 دولار أمريكي لمساحة التخزين 128GB .
- كما تحدد سعر أيفون الجديد مساحة 1 تيرا بقيمة 1600 دولار أمريكي .
- أما سعر iphone 13 pro max داخل السعودية بقيمة 5500 ريال سعودي .
- كما السعر الخاص بالهاتف داخل دولة مصر بقيمة 27500 جنيه مصري .
إطلاق iphone 13 pro max بكافة الأسواق العالمية . ذلك الهاتف الذي يأتي بمواصفات متعددة . التي تعرفنا عليها داخل المقال بجانب السعر الخاص بالهاتف المحدد من شركة أبل . كذلك تم عرض الألوان الستة المطروحة من شركة أبل في أيفون الجديد . المميزة جداً والتي يأتي بها اللون الوردي المطروح لأول مرة من شركة أبل .
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