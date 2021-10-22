إطلاق iphone 13 pro max بألوان متنوعة تعرف علي سعر أيفون 13 برو MAX

إطلاق iphone 13 pro max في كافة الأسواق العالمية والمحلة . ذلك الهاتف الذي صرحت عنه شركة أبل العالمية عبر ألتويته علي حسابها الرسمي . في منصة تويترحيث نشرت بعض المعلومات عن مواصفات iphone 13 pro max . كذلك فيما يخص أسعار الهاتف الجديد التي قالت عنه . أنه سيكون في متناول شريحة عريضة من متسخدمي أيفون 13 برو MAX . كما أنها تحدثت عن أيفون 13 برو ماكس الوردي بأن المعالج الرسومي الخاص به تم ترقيته بشكل أفضل وأعلي مما سبق . كذلك أيضاً يتميز جوال أيفون 13 برو ماكس بشاشة أكبر حجماً هذه المرة عن الموديلات السابقة . كما تتعدد المواصفات في الهاتف الجديد أيفون التي سنتعرف عليها بالتفصيل داخل المقال .

إطلاق iphone 13 pro max بكافة الأسواق

تم إطلاق iphone 13 pro max بكافة الأسواق العالمية والمحلية . الذي تم طرحه باللون الوردي لأول مرة بجانب خمسة ألوان أخري مميزة جداً . ذلك بجانب العديد من المميزات المضافة علي هاتف أيفون الجديد مثل الخامات التي تم تصنيع الهاتف منه . الخاصة بشاشة الهاتف وهي من الزجاج الياقوتي . تلك الخامة التي تتميز بأنها ضد الخدوش والزيوت والصدمات . كذلك أيضاً تميز هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي ببرامج جديدة تم وضعها بالهاتف خاصة بالأمان وغيرها من البرامج . كما تم ترقية معالج الهاتف ليصبح سداسي النواة . مما يعود علي الهاتف للعمل بشكل أفضل وأسرع مما سبق .

المواصفات المتعددة في هاتف iphone 13 pro max

إطلاق iphone 13 pro max هذه المرة بحجم كاميرته أصغر مما سبق عن الموديلات الأخري . كذلك أيفون الجديد يطرح بمستشعر قوي جداً بتقينة LIDAR . كما أن الهاتف الجديد يتميز بدعمه لكافة شبكات الاتصال المتعددة . يطرح أيفون الجديد داعماً للشريحة السريعة وذلك بفضل إضافة تقنية A15 BIONIC . كذلك حرصت أيفون علي ترقية الماسح الضوئي إلي 6.1 هرتز ووضع تقنية به وهي SUPER RETINA OLED . شاشة هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي من خامة الزجاج الياقوتي المقاومة للزيوت والخدوش والصدمات . تحسين وترقية المستشعر للهاتف الجديد ليصل معدله إلي 120 هرتز وهو الأعلي في نسخ أيفون حتي الآن . كما أن كاميرا الهاتف تم تحسنيها وترقيتها بتقنية 8K التي تعود بالجودة العالية في تصوير الفيديوهات .

الألوان المميزة من أيفون 13 برو MAX المطروحة من شركة أبل

أيفون 13 برو ماكس الوردي اللون الأول من شركة أبل العالمية .

اللون الأول من شركة أبل العالمية . بجانب اللون المميز دائماً في الطلب وأقتناءه هو اللون الأسود .

كذلك يطرح الهاتف باللون الأحمر المميز والجاذب للأنظار .

كما يطرح الهاتف بلونه الرابع المتألق وهو الأخضر الليلي .

يأتي أيفون الجديد بلونه الخامس وهو الذهبي .

اللون السادس من أيفون هو اللون الأزرق الداكن .

المساحات التخزينية المطروح بها الهاتف الجديد

المساحة الأولي 512GB مع ذاكرة عشوائية 6GB . كما يطرح الهاتف بمساحة ثانية 256GB مع ذاكرته العشوائية بقدر 6GB . أما المساحة الثالثة في أيفون فهي 128GB والذاكرة العشوائية الخاصة به هي 6GB .

سعر جوال أيفون 13 برو ماكس

سعر أيفون 13 برو ماكس الوردي الجديد بالسعر العالمي 1055 دولار أمريكي لمساحة التخزين 512GB . كذلك تحدد سعر أيفون الجديد بقيمة 1200 دولار أمريكي لمساحة التخزين 128GB . كما تحدد سعر أيفون الجديد مساحة 1 تيرا بقيمة 1600 دولار أمريكي . أما سعر iphone 13 pro max داخل السعودية بقيمة 5500 ريال سعودي . كما السعر الخاص بالهاتف داخل دولة مصر بقيمة 27500 جنيه مصري .

إطلاق iphone 13 pro max بكافة الأسواق العالمية . ذلك الهاتف الذي يأتي بمواصفات متعددة . التي تعرفنا عليها داخل المقال بجانب السعر الخاص بالهاتف المحدد من شركة أبل . كذلك تم عرض الألوان الستة المطروحة من شركة أبل في أيفون الجديد . المميزة جداً والتي يأتي بها اللون الوردي المطروح لأول مرة من شركة أبل .