احذر Stalkerware.. اكتشاف خطير يُهدد مستخدمي هواتف أندرويد للخطر

توالت التحذيرات لجميع أصحاب هواتف أندرويد من مشكلة أمنية خطيرة تضرب تلك الأجهزة خلال هذه الفترة، حيث أنه تم اكتشاف برنامج يتجسس على تلك الهواتف الذكية وعرض البيانات الشخصية للكثير من المستخدمين للخطر، مثل التسجيلات وسجل المكالمات والصور وغيرها من البيانات الهامة، حيث تجعل المستخدم تحت ضغط من المبتزين بسبب البيانات التي تم تسريبها، لذا ننصح الجميع بضرورة تحميل البرامج الموثوق بها فقط والبعد عن جميع البرامج المشبوهة.

Stalkerware يعرض مستخدمي هواتف أندرويد للخطر

حيث اكتشف موقع “TechCrunch” تلك المشكلة الأمنية التي تؤكد التجسس على المستخدمين، حيث تستخدم تلك التطبيقات الضارة على نظام تشغيل هواتف أندرويد تسمى Stalkerware، حيث يتم تشغيل تلك البرامج الضارة خلسة في خلفة الهواتف الذكية، وتعمل على تسجيل كل ما يفعله المستخدم على الهاتف دون موافقة المستخدم، ورفض الموقع ذكر اسم التطبيقات المحملة على البرامج الخبيثة، مؤكداً أنه لا يمكن تسميتها لأنه سوف يسهل على الجهات السيئة استغلال تلك المشكلة والوصول إلى جميع البيانات الغير آمنة.

وتقوم برامج Stalkerware الخبيثة بالتجسس على مستخدمي هواتف أندرويد بمجرد تبيتها على الجهاز، حيث يتم سحب المحتويات المحفوظة على الهاتف بشكل مستمر، حيث تسمح لمشغليها بتتبع مكان الشخص المستخدم للهاتف دون أن يدرك أن الهاتف قد تعرض للإختراق، وخاصة أنها مصممة لتختفي من الشاشات الرئيسية من أجل تجنب الحذف أو الاكتشاف، وتترك البرمجيات العديد من بيانات الأشخاص معرضة للخطر، بسبب سحب سجلات المكالمات والرسائل وكذلك الصور وسجلات التصفح على الانترنت والمواقع الجغرافية الهامة والدقيقة، كما يمكن تسجيل المكالمات الهاتفية للضحية،و تتوالي التحذيرات من استخدام تلك البرامج كما تم التحذير سابقاً من استخدام برنامج تيك توك للفتيات وأهم أضراره.

وتعتبر برامج Stalkerware من الأنواع الخبيثة والضارة التي تسجل البيانات التي يتم إدخالها في الجهاز ويتم إرسالها لجهات خارجية عند تثبيته، ويعمل دون أي علم للضحية، وهو يعد خرقاً للخصوصية وهو من البرامج الغير مرغوب فيها، ويمكن تتبع أنواع كثيرة من المعلومات المختلفة، حيث يمكن مراقبة رسائل SMS الخاصة بالضحية، لذا تم التحذير من هذا البرنامج لجميع هواتف أندرويد، ويجب على الجميع عدم تحميل أي برامج دون التأكد من خلوها من برامج تتبع وسرقة البيانات خلال الفترة القادمة.