من متجر بلاي اشحن شدات ببجي موبايل pubg mobile احصل على 9999 شدة في 5 دقائق

شدات ببجي هي الوسيلة التي تمنح عشاق لعبة ببجي الشهيرة إمكانية التقدم في مستويات اللعبة المذهلة التي تصنف كأشهر ألعاب العالم الالكترونية في الوقت الحالي، واسم لعبة ببجي أصبح الأن أيقونة فلا شخص في العالم بأسرة لم يسمع عن هذه اللعبة المذهلة التي يقوم بتحميلها الملايين حول العالم، وذلك لأن ببجي لعبة محاكاة متطورة للغاية تتيح خوض مغامرة قتالية ممتعة.

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لعبة ببجي تحتاج إلى ما يعرف باسم شدات ببجي حيث أنها وسيلة حصول اللاعبين على السلاح والسيارات والمعدات وغيرهم من اشياء، وذلك حتى يستطيعوا استكمال المهمة القتالية والحفاظ على أرواحهم لأطول فترة ممكنة.

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لا احد يستطيع البقاء حيًا وسط هذا المعترك بدون امتلاك شدات ببجي التي توفر كافة المستلزمات التي تساعد اللاعب في الإدارة بصورة احترافية.

لعبة ببجي لعبة تقوم على فكرة مختلفة بين عدد كبير من اللاعبين الذي قد يصل إلى ١٠٠ لاعب، حيث يجتمع هؤلاء في جزيرة خطيرة، والفائز من يبقى حيًا حتى النهاية سواء بمفردة أو مع الفريق المنتمي له.

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لابد من امتلاكك لرصيد كافي على المتجر.

ابحث عن لعبة ببجي بكتابة اسمها.

قم بعمليه ربط بين حسابك الفيسبوكي ولعبة ببجي.

قم بشراء الشدات التي تحتاجها.

شحن شدات ببجي بحسابك البنكي.

لابد أن تمتلك مبلغ ملائم لشراء الشدات في حسابك البنكي.

عليك بفتح اللعبة والبحث عن شراء الشدات.

قم بإدخال البيانات المطلوبة.

سيصلك فورًا رسالة توضح لك إتمام عملية شراء الشدات.

الرسالة بها الأكواد المفعلة للشدات.

عليك فتح موقع اللعبة الرسمي.

سجل id

سجل كود الشدات.

اكتب كافة الحروف والأرقام كما تظهر لك.

استمتع بمغامرة اللعبة بعد شراء شدات ببجي، ولكن ننبه الوالدين بضرورة مراقبة أطفالهم وهم يلعبون ببجي، فاللعبة لها تأثير ضار وأدمنها مراهقين كثر حول العالم، وأدت لعواقب مؤسفة وصلت إلى حد وفاة بعض الأطفال بسبب ادمان هذه اللعبة، ومن الجدير ذكره أن هذه اللعبة من أشهر ألعاب الرويال باتل المشهورة في شتى بقاع العالم العربي والغربي.