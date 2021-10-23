دون دفع أموال اشحن شدات ببجي موبايل pubg mobile 2021 في حسابك الشخصي الخاص

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عمر شويل - جدة اشحن شدات ببجي موبايل pubg mobile 2021، حيث يوجد الكثير من عشاق لعبة ببجي لا يعلمون كيفية شحن شدات ببجي موبايل مجانًا خاصًا بعد إنتشار العديد من أساليب سرقة رصيد لعبة ببجي في الوقت الراهن، ففي حال كنت تبحث عن أسرع طريقة يمكن من خلالها شخن شدات ببجي بشكل مجاني تابع معنا هذا المقال.

اشحن شدات ببجي موبايل pubg mobile 2021

تعد شدات ببجي هي أحد العملات الرقمية التي تتواجد بداخل اللعبة كما تحمل رمز (UC) كما أنها تساعد اللاعبين في الاشتراك بالمواسم الجديدة التي تعمل اللعبة على إصدارها ومن خلالها يتم تنفيذ مجموعة من المهام بشكل يومي.

وعند الإنتهاء من تنفيذ جميع المهام بنجاح يقوم اللاعب في الحصول على مجموعة من النقاط بداخل اللعبة ومنحه عدة جوائز متنوعة ومميزة مثل مركبات وأسلحة وقنابل وأطقم من الملابس وغيرها من أمور متعددو.

كما تمنح شدات اللعبة العديد من المميزات للمستخدمين والتي منها القدرة على اجتياز مراحل مختلقة بداخل اللعبة بالإضافة إلى جمع الأسلحة والفوز للوصول بالمراحل النهائية.

لكن قبل ذلك دعونا نتعرف على لعبة ببجي من الداخل، فعند فتح اللعبة يكون أمامك خيارات أن تلعب بشكل فردي أو تلعب مع فريق مخصص أو فريق عشوائي، وعند الانطلاق يكون بداية كل اللاعبين بلا أسلحة ولا ذخيرة، وأحيانًا يكون بلا ملابس، ويجب على اللاعب أن يهبط من الطائرة في منطقة معينة يجمع منها الأسلحة والملابس والذخيرة وكل ما هو قابل للاستخدام.

كيفية شحن شدات ببجي

تتواجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها شحن الشدات الخاصة باللعبة بشكل مجاني وبكل سهولة دون الحاجة إلى طرق الدفع الإلكتروني وأنتشر مؤخرًا طريقة تم معظم خطواتها بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية.

ويعد من أفضل التطبيقات المستخدمة تطبيق (Google Opinion Rewards) يعمل ذلك التطبيق في العثور على تطبيق شخن الشدات بشكل مجاني لهواتف الأندرويد والأيفون من خلال سوف آبل ومتجر بلاي.

كما يمكنك شحن شدات ببجي كذلك بواسطة تنطبيق أخر يدعى (Ezcash) ويعتمد ذلك التطبيق على فكرة تجميع النقاط الذهبية واستبدالها بشدات ببجي.

أما عن الطريقة الواحد والآمنة للشحن توفرها الشركة المطورة للعبة من خلال عرض الإعلانات ومشاهداتها ثم سوف تحصل على شدات دون دفع أي أموال.