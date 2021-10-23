“في 3 ثواني” شحن جواهر فري فاير بالطريقة الرسمية احصل على آلاف الجواهر الماسية 2021

يهتم الملايين من عشاق الألعاب الإلكترونية بالتعرف على شحن جواهر فري فاير بالطريقة الرسمية، وذلك بعد التحديث المستمر لها، وتعد لعبة فرير فاير من أهم الألعاب الإلكترونية التى يتم تحميلها عبر المنصات المختلفة، لهذا نجد ارتفاع كبير على جميع ومواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية شحن لعبة جواهر، كي يتمكنوا من شراء الماسات التي يتم استخدامها لشراء أدوات القتات الخاصة باللعبة، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوافيكم متابعينا الكرام خاصة محبي لعبة جواهر فري فاير بالطريقة الرسمية لشحن اللعبة.

نبذة عن لعبة فري فاير

وتعد لعبة فري فاير من أهم الألعاب الشعبية الموجودة الآن، كما أنه وحظي بالعديد من اللاعبين في جميع الوطن العربي بطريقة خاصة، و تتميز اللعبة بإنها من ألعاب الأكشن، ويحتوي على جواهر يستطيع اللاعبين استبدالها بأدوات اللعب مثل الملابس وأدوات القتال وغيره، وعند الانتهاء من الجواهر يحب شراء غيرها بمقابل مادي، حتى تتمكنوا من التسجيل في كأس كلاش سكواد، التي تعد حلم الكثير من اللاعبين، لرغبتهم في الحصول علي الجوائز والهدايا والمكافآت إذا تم الفوز، وقد استطاع حولي 9999 من اللاعبين بالموسم الأول الفوز، لهذا يتطلع الملايين من اللاعبين بالفوز بالموسم الثاني.

شحن جواهر فري فاير بالطريقة الرسمية

وتوفر لعبة فري فاير طرق عديدة لشحن جواهر اللعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نوافيكم بالطريقة الرسمية شحن الجواهر من خلال أورانج للألعاب، واليكم لاعبي فري فاير خطوات الشحن في نقاط محددة وواضحة، وهي كالتالي:

اولاً يجب شحن رصيد في خطك الخاص بأوراق.

ثانياً يجب تحويل الرصيد الي جواهر عن طريق موقع shipshape.

ثالثاً يجب تحديد الدولة التي تتواصل منها.

رابعاً يجب تحديد العملة الرسمية للدولة التابع لها.

خامساً الضغط على أيقونة الحصول علي جواهر.

سادساً إدخال رقم الموبايل الذي تم شحن الرصيد به، ثم أختبار عدد الجواهر الراغب في شرائها، وبعدها الضغط علي أوافق.

ومن جانبنا نقدم لكم عشاق لعبة فرى فاير كود إسترجاع الحساب في حال مسحها ، واليكم الكود وهو:

-كود الاستعادة وهو كالتالي: Y7ps1HR6 23H4.

-كود استرجاع حساب فري فاير هو كالتالى: SIPS UJGMP1MP.