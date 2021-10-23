GMC تطرح واحدة من أقوى السيارات وأكثرها تطورا

كشفت GMC عن سيارة Sierra 1500 بنسختها الجديدة، والتي صممت لتكون من بين أكثر مركبات البيك آب الكبيرة تميزا من الناحية التقنية.

وحصلت المركبة الجديدة على تعديلات ميزتها عن مركبات Sierra 1500 السابقة، إذ تغيرت فيها ملامح الواجهة الأمامية والمصابيح لتظهر بمظهر أقوى وأكثر عصرية، كما جهزت بأنظمة تعليق مطورة تمنحها قدرات أكبر على اجتياز الطرق الوعرة وجعل القيادة أكثر سلاسة.

أما التمييز الكبير في هذه السيارة فقد تجلى بالتقنيات الحديثة التي حصلت عليها، فقد جهزتها GMC بنظام قيادة ذاتي متطور يمكنه توجيه المركبة بشكل كامل دون تدخل السائق، كما يمكنه التحكم بالسيارة لتتجاوز السيارات الأخرى على الطرقات بأمان وبشكل آلي أيضا، فضلا عن أنظمة الأمان المتطورة كنظام النقطة العمياء ونظام التحكم الآلي بالفرامل.

وداخليا تميزت هذه المركبة عن Sierra 1500 بواجهة قيادة جديدة كليا مزينة بالجلد والكروم والخشب الفاخر، وجهزت الواجهة بشاشة لمسية متطورة بمقاس 13.4 بوصة، وشاشة إضافية قبالة السائق بمقاس 12.3 بوصة تعمل كلوحة عدادات رقمية.

وحصلت المركبة على أنظمة للتحكم بحركة كل عجلة على حدة على الطرق الوعرة، ونظامي دفع خلفي ورباعي، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد محيطها بالكامل، فضلا عن أنظمة قيادة مختلفة منها أنظمة لترشيد استهلاك الوقود.

وتعمل هذه السيارة بمحركات بسعة 5.3 ليتر بعزم 360 حصانا، ومحركات 6.2 ليتر بعزم 426 حصانا، ومحركات 3.0 ليتر بعزم 281 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات.