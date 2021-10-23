نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جراند ثفت اوتو 6 أحدث التسريبات عن مميزات اللعبة ومتى إطلاق grand theft auto sixth في المقال التالي

عمر شويل - جدة جراند ثفت اوتو 6 أحدث التسريبات نقدمها لكم، مع العلم أن جراند ثفت اوتو 6 الإصدار الجديد من سلسلة ألعاب جاتا التي طال انتظارها بصورة كبيرة، فقد تعودت الشرة المطورة لسلسلة ألعاب جاتا شركة روك ستار أن تقوم بإصدار جديد من اللعبة مرة واحدة كل خمس سنوات ولكن منذ تم إصدار الجزء الخامس من اللعبة ولم تلعن الشركة عن التفاصيل الخاصة بالجزء السادس من اللعبة وإن كان هناك بعض التسريبات التي تم تناقلها في الفترة الأخيرة حول موعد إطلاق اللعبة وأهم المميزات التي تتمتع بها عن باقي أجزاء اللعبة.

جراند ثفت اوتو 6 أحدث التسريبات

جراند ثفت اوتو 6 اللعبة المميزة التي لا نعرف الكثير عنها إلا من خلال بعض التسريبات التي قام بها البعض من محبي متابعي الألعاب والمتخصصين في مجال التسريبات، ومن ضمن التسريبات التي صرح بها توم هاندرسون أن أحداث اللعبة سوف تكون في مدينة vice city في الأيام الحالية التي نعيشها.

وتأتي هذه التسريبات مناقضة للتسريبات التي تحدثت عن أن اللعبة من المتوقع أن تدور الأحداث الخاصة بها في فترة الثمانيات، ويقوم توم أن شركة روك ستار الشركة المطورة للعبة جاتا لا تريد وضع زمن ووقت محدد حتى تتمكن من تحديث اللعبة فيما بعد بكل سهولة.

امرأة سوف تكون بطلة اللعبة

أيضا من ضمن التسريبات التي انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الماضية أن الشخصيات التي سوف تلعب البطولة داخل اللعبة سوف تكون شخصيات متنوعة تماما كما هو الحال في الجزء الخامس من اللعبة، ولكن هذا الجزء سوف يشهد تواجد امرأة في دور البطولة لأول مرة.

علاوة على ذلك فإن المتوقع أن تكون الخريطة الخاصة باللعبة متغيرة بشكل مستمر بشكل مشابه للعبة فورتينايت وذلك عبر العديد من التحديثات التي سوف تقوم بها شركة روك ستار، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تعيين وقت محدد لإطلاق جراند ثفت اوتو 6، ولكن من خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال سنتابع معكم أي جديد بشأن هذه اللعبة وسنوافيكم بأي بيان تصدره الشركة المطورة للعبة.