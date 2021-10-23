نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن اضبط” تردد قنوات ssc الرياضية السعودية الناقلة لمباريات دوري الأمير محمد بن سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح تردد قنوات ssc الرياضية السعودية متاح في وقتنا الحالي على عرب سات ونايل سات لمن لديه ريسفر عادي وجودته عالية تصل إلى hd، قنوات ssc ستقوم بنقل كافة البطولات التي تخص الكرة على مستوي العالم، كما أنها ستقوم بعرض الدوري السعودي بالمجان تمامًا على النايل سات ولكن الجودة ستكون sd في حالة الاشتراك في شاهد vip.

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية

استطاعت الشركة الرياضية في المملكة العربية السعودية أن تقوم بالحصول على عقد شراكة مع شبكة قنوات mbc لبكي تتمكن من مساعدتها في بث قنواتها الرياضية الجديدة، وتوفر أيضًا من خلال الاشتراك في شاهد vip ميزة نقل كافة المسابقات الرياضية كميزة إضافية لكل من يشترك في شاهد، ونجحت تلك الشركة أن تقوم بالحصول على كل حقوق بث المسابقات السعودية ولكن لسنة واحدة فقط، كما أنها ستقوم بنقل كافة الأحداث التي تخص عالم الرياضة في السعودية وأيضًا أخبار السوبر الأسباني، قامت شبكات mbc بإطلاق كافة الترددات الجديدة لقناة ssc على عرب سات كما سيتم البدء في العمل على تلك القنوات في وقت إطلاق الموسم الجديد للدوري السعودي.

تردد قنوات ssc الرياضية الجديدة

حتى الآن تعمل تلك القناة من خلال إدارة شبكة قنوات mbc بعمل تفاوض مع نايل سات حتى تتمكن من حجز تردد بجودة hd، والقناة في وقتنا الحالي تقوم ببث كافة الأخبار الرياضية على عرب سات فقط على التردد: 12418.

البطولات التي تنقلها قنوات ssc

تعمل تلك القنوات الرياضية السعودية بنقل كافة الأخبار الرياضية وبالمجان تمامًا وبجودة sd من خلال تطبيق شاهد، تقوم أيضًا بنقل كافة الأخبار التي تخص كأس خدام الحرمين والسوبر السعودي ودوري الأمير محمد بن سلمان، تعمل القنوات على نقل بعض البرامج الأخرى التي تتمثل في:

دوري أبطال أسيا.

كأس السوبر الأسباني.

الدوري السعودي.

كأس أسيا لعام 2023 في دولة الصين.

كأس السوبر الإيطالي.

بجانب باقي الأخبار الرياضية الأخرى التي تعمل السعودية على استضافتها على أراضيها، كما أنه من المحتمل أن تقوم بالحصول على حقوق بث الدوري الألماني.