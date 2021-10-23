شحن شدات ببجي بالأي دي بطريقة مضمونة 100%

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي بالأي دي ، تعتبر لعبة ببجي من أحد الألعاب المفضلة للشباب بالوطن العربي وبالعالم أجمع. ويتزايد البحث علي شبكات الأنترنت عن الطريقة الشرعية والمضمونة في شحن شدات ببجي 2021. ويتجه الكثير للطرق الصحيحة حتي لا يقعوا ضحية للمواقع الخادعة والتي تقم بسرقة حساباتك وبياناتك الشخصية في حالة عدم توخيك الحذر. وفي هذه المقالة سنتناول طريقة فعالة وأكيدة لشحن الشدات.

شحن شدات ببجي بالأي دي

يعد موقع Midasbuy الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي لكونه الشريك الرسمي والمعتمد للشركة المصنعة للعبة. ولذلك يمكنك الإعتماد علي هذا الموقع لشراء شدات ببجي عن طريق الأي دي وبإستخدام بطاقاتك الائتمانية أو عن طريق الشحن برصيد هاتفك والحصول علي العديد من الهدايا المقدمة من الموقع

خطوات شحن شدات ببجي عن طريق موقع midasbuy :

أولاً: قم بالدخول علي صفحة الموثع الرسمي ومنثما إنشاء حساب خاص بك.

إختار أيقونة UC ومن ثم إدخال المعرف الخاص بك باللعبة والمعروف بالاي دي ID.

قم بإختيار أحد العروض الخاصة بشحن الشدات والتي ستظهر أمامك.

إختار طريقة الدفع التي تناسبك.

سيتم إرسال رسالة نصية علي جوالك برقم تأكيدي للتأكد من هويتك، وبعدها سيتم إرسال الشدات التي قمت بشرائها علي معرف اللعبة الخاص بك.

شحن شدات ببجي بدون فيزا

يمكنك شراء شدات ببجي بدون أي بطاقة إئتمانية وذلك من خلال الشحن عن طريق رصيد الهاتف. كل ما عليك فعله بعد الدخول علي موقع Midasbuy، إختيار إدخال معرف اللعبة وإختيار دولتك وعندها سيظهر قائمة بشركات الجوال التابعة لدولتك. إختار الشركة التي تخص جوالك ومنثما إختار العرض المناسب لك بعد إدخال رقم هاتفك.

كما يقدم لك الموقع العديد من الهدايا عن شرائك للشدات من أهمها عن شراء300 شدات ببجي، ستحصل علي 90 UC هدية، بالإضافة الي عند شحن 1500 شدة ستحصل علي 240 UC ببجي موبايل. وعند قيامك بالشراء سيظهر لك مجموعة من صناديق الحظ والتي يمكنك من خلالها الحصول علي شدات هدية وإضافتها

شحن شدات UC من خلال موقع midasbuy الرسمي

في حالة قيامك بشحن شدات ببجي من الموقع الرسمي ولكنك لم تجدها في حسابك. فيمكنك إتباع التعليمات الخاصة بالموقع لأنها مشكلة شائعة بين اللاعبين وكل ماعليك فعله هو إرسال بريد إلكتروني إلي [email protected] بتفاصيل المشكلة التي واجهتك أثناء شراء الشدات وبعدها قم بإدخال بعض البيانات الخاصة بك مثل رقم الايدي ودولتك وعدد الشدات التي قمت بشحنها وطريقة الشراء التي استخدمتها وأي تفاصيل اخري وسيعمل الموقع علي حل مشكلتك بشكل سريع.