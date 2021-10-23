نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هاتف Honor 50 لا يقبل أي منافسة ومميزات كثيرة ومواصفات تجذب الجميع إليه في المقال التالي

أعلنت شركة هونر مؤخراً عن أطلاقها واحد من أهم هواتفها الذكية الذي لا يقبل أي منافسة فى مواصفاته وسعره الجيد، والذي أكدت الشركة على أحقيته القبول فى السوق ونجاحه بشكل كبير وسط الأجهزة الحديثة فى السوق، فقد أكدت الشركة بعد أنفصالها عن شركة هواوي، ان الهاتف سيدعم خدمات جوجل بلاي بشكل رسمي، بالاضافة لمواصفات الهاتف الكثيرة الأخرى والتي سنوضحها لكم فى الأسطر القادمة. أهم مميزات ومواصفات هاتف Honor 50 سنوضح لكم الأن مواصفات الهاتف بشكل تفصيلى: يدعم الهاتف خاصية NFCNFC.

الهاتف يدعم خاصية أضافة شريحتين أتصال.

يدعم الهاتف شبكات الاتصال للجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع.

تميز الهاتف بشكله الخارجي المميز فهو من الزجاج مع فريم معدني جذاب.

شاشة الهاتف من نوع oled تحتوي على شكل الثقب مع إنحناء فى جوانب الشاشة، ومساحة 6.57 إنش.

جودة الشاشة +FHD، ودقة 1080*2340، وكثافة 392 بكسل.

مساحة الهاتف 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بمساحة 8 جيجا بايت.

من عيوب الهاتف الظاهرية أنه لا يدعم خاصية زيادة مساحة الهاتف من خلال إضافة كارت ميموري.

كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل.

كاميرا خلفية رباعية، فالكاميرا الأولي بدقة 108 ميجا بكسل وهي الأساسية، الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل وهي متخصصة فى التصوير الواسع، الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل وهي متخصصة فى التصوير الماكرو، الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل خاصة بعمل عزل للصورة والبورترية، كما أن الكاميرا الخلفية تدعم فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

ويتميز هاتف شركة هونر بالتصوير بجودة 4K.

كما تميز الهاتف بميكروفون لعزل الضوضاء.

يدعم خاصية الواي فاي. وسائل الأمان والحماية فى هاتف Honor 50 مستشعر البصمةن أسفل شاشة الهاتف.

خاصية Unlok لفتح الهاتف عن طريق الوجه.

يدعم الهاتف مستشعرات أخري لتسارع والقرب والبوصلة والخاصية المتخصصة فى تشغيل نظارات الواقع الافتراضي.

بطارية تسعة 4300 مللي أمبير، وشاحن سريع بقوة 66 واط.

يدعم الهاتف منفذ USB.

نظام تشغيل اندرويد 11 ألوان هاتف Honor 50 الجديد متوفر الهاتف بأربعة ألوان جذابه وهي: الأسود اللامع. الأخضر اللامع. الكريستال المصنفر. أونر وهو المميز. سعر هاتف Honor 50 من المفترض أن يتواجد هاتف شركة هونر الجديد فى الأسواق من بداية غد يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر، وذلك بسعر: 9500 جنية للنسخة 256 جيجا و8 جيجا رام، وتلك النسخة متوفره باللون الأخضر والأسود والكريستال فقط.

8500 جنية للنسخة 128 جيجا و6 جيجا رام، وهي ستتوفر باللون أونر المميز فقط. الوسوم عمر شويل - جدة سعر هاتف Honor 50 لا يقبل أي منافسة ومميزات كثيرة ومواصفات تجذب الجميع إليه - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر هاتف Honor 50 لا يقبل أي منافسة ومميزات كثيرة ومواصفات تجذب الجميع إليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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