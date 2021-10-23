سعر ومواصفات جهاز Portal الجديد من فيسبوك أعلنت عنها شركة فيسبوك، حيث يتم الإعلان عن عن إصدار نسخة محمولة. وذلك من جهاز دردشة الفيديو Portal الجديد الخاص بها، والذي قد يأتي باسم Portal Go. ويحتوي الجهاز على شاشة مقاسها حوالي 10 بوصات، وكذلك كاميرا أمامية بدقة تصل إلى 12 ميجابكسل كما يحتوي على مكبرات صوت.

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سعر ومواصفات جهاز Portal الجديد من فيسبوك

تقوم شركة فيسبوك بالمنافسة مع الشركات الأخرى في إصدار بعض الأجهزة الإلكترونية المحمولة الحديثة وذلك من خلال:-

تتم منافسة فيسبوك من خلال إصدار Portal في سوق أجهزة الهواتف المحمولة الحديثة مثل آيباد والأجهزة الحديثة الأخرى التابعة لشركة أبل.

إلى جانب ذلك، تؤكد شركة فيسبوك أن الاستخدام الرئيسي للجهاز هو الدردشة من خلال الفيديو.

والجدير بالذكر، توفر الشركة أحدث الوسائل التكنولوجية التي تعمل على توفير خدمة عالية في دردشات الفيديو.

ومن جانب آخر، أعلنت شركة فيس بوك أن هناك الكثير من التطورات التي سوف تلحق بهذا الجهاز. حيث يكون شبيهاً بنظام الأيفون بشكل كبير

أسعار جهاز portal في السوق العالمي

يختلف سعر الجهاز عن باقي الأجهزة الحديثة. حيث تم تداول سعر ومواصفات جهاز Portal الجديد من فيسبوك الجهاز حول العالم بأسعار مناسبة إلى حداً كبير، من بينها:

حيث يبلغ سعر الجهاز حوالي 199 دولاراً عند بداية ظهوره، ولكن إرتفع سعره مرة أخرى.

كما يعتبر أرخص سعرا من جهاز «آيباد» والتي تكون تكلفته 329 دولاراً للنسخة الأساسية.

حيث يمكن الحصول على الطرز التي تم تجديدها وكذلك الأجهزة اللوحية والتي تعمل بنظام «أندرويد» بسعر أقل بكثير من ذلك.

بلغ سعر جهاز آيباد في عام 2017 مقابل 199 دولاراً.

وتقدم شركة امازون وشركات تصنيع أخرى أسعار الأجهزة اللوحية والتي تكون أقل من 200 دولار.

كما تقدم شركة فيسبوك جهاز بورتال بلس والذي يكون سعره حوالي 349 دولاراً.

مواصفات جهاز portal من فيسبوك

يتميز هذا الجهاز بالكثير من المواصفات المناسبة له، حيث يكون من بينها:

يحتوي الجهاز على شاشة مقاس 14 بوصة، بالإضافة إلى مكبرات صوت أفضل.

والجدير بالذكر، أن جهاز portal لا يزال يتطلب اتصالاً ثابتاً من خلال الحائط ، حيث يمكن استعمال البيانات الخلوية.

كما يزن الجهاز أكثر من 1.8 كيلو جرام.

إلى جانب ذلك، يعتمد هذا الجهاز على تقنية الفيديو لايف من خلال التطبيقات المتخصصة في ذلك، وليس له قابلية في التعامل مع التطبيقات الأخرى.

وفي الختام، يتم التعرف على كافة سعر ومواصفات جهاز Portal الجديد من فيسبوك، بالإضافة إلى استخدامات هذا الجهاز.