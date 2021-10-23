نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Google Pixel 6 Pro أحدث هواتف شركة جوجل | هاتف جديد بمواصفات ممتازة في المقال التالي

Google Pixel 6 Pro هاتف آخر وجديد من هواتف شركة جوجل تعلن عنه الشركة بعد العديد من التسريبات والتوقعات لمواصفات وشكل الهاتف وأخيراً تحديد الموعد الرسمي لإطلاقه. حيث أعلنت شركة جوجل مؤخراً عن هاتفين من أحدث إصدارات هواتفها الذكية والتي تطلق عليها لقب بيكسل وهما هاتفي : Google Pixel 6 ، والنسخة الأقوي Google Pixel 6 Pro. وفيما يلي نتعرف علي أهم مواصفات ومميزات نسخة البرو من الهاتف وكذلك الاسعار الخاصة بكل اصدار. مواصفات Google Pixel 6 Pro : ‌الهاتف يأتي بوزن يقدر بحوالي 210 جراما.‌

كما أن الخامات المستخدمة في صنع الهاتف تأتي من الزجاج في كل من ظهر وشاشة الهاتف.‌

بالإضافة إلي وجود طبقة حماية علي الشاشة وظهر الهاتف من نوع Corning Gorilla Glass Victus.‌

يدعم الهاتف أيضاً تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن كالعادة لا يتوفر مدخل لإضافة كارت ميموري ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف.‌

كذلك الهاتف يأتي مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68 ، حيث يمكن أن يظل الهاتف تحت الماء لمسافة 1.5م لمدة 30 دقيقة.‌

يتوفر بالهاتف شاشة بحجم 6.71 إنش من نوع LTPO AMOLED ، تأتي بجودة QHD+ مع دقة 3120×1440 بكسل مع معدل كثافة 512 بكسل لكل إنش.‌

كما تدعم الشاشة خاصية HDR10+ ، مع وجود أبعاد عرض 20:9 تعطي تجربة مشاهدة ممتعة.‌

كذلك الشاشة تدعم معدل التحديثات العالي حتي 120 هيرتز ، بالإضافة إلي خاصية Always-on display.

كما المتوقع يأتي الهاتف بأحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد وهو Android 12.‌

يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج من شركة جوجل وهو Google Tensor ، والذي يأتي بدقة تصنيع 5 نانو متر موفرة في الطاقة.‌

المعالج ثماني النواة يحتوي علي نواتين من نوع Cortex-X1 بتردد يصل إلي 2.80 جيجا هيرتز.‌

أما بالنسبة لمعالج الرسوميات GPU فالهاتف يحتوي علي معالج من نوع Mali-G78 MP20.‌

يتوفر من الهاتف ثلاثة إصدارات من مساحة التخزين : 128 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، وأخيراً 512 جيجا مع 12 جيجا رام أيضاً.‌

ذاكرة تخزين المستخدم بالهاتف تأتي من النوع الجديد والسريع UFS 3.1. كاميرا هاتف Google Pixel 6 Pro : ‌يحتوي الهاتف علي كاميرا سيلفي بدقة 11.1 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تدعم الـPanorama و Auto-HDR.‌

كذلك يتوفر بالهاتف إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأولي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، تدعم الـomnidirectional PDAF ، المثبت البصري OIS ، وأيضاً Laser AF.‌

الثانية تعمل كعدسة Telephoto وتأتي بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/3.5 ، تدعم الـOIS والتكبير حتي 4x optical zoom.‌

أما عن الثالثة والأخيرة فتأتي خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 مع زاوية تصوير واسعة 114°.‌

كما تدعم الكاميرات كل من الـAuto-HDR و تصوير الـPanorama وأيضاً خاصية Pixel Shift ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات.‌

كذلك الهاتف يدعم التصوير بجودة 4K بمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية ، أو بدقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120/240 إطار.‌

يتوفر أيضاً بالهاتف مثبت بصري OIS ويدعم كذلك التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS. مواصفات أخري للهاتف : ‌ يأتي الهاتف مع سماعات من نوع ستيريو ، توفر أصوات عالية وواضحة.‌

لكن لا يوجد مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

كما يدعم الهاتف خاصية الـNFC.‌

لكن لا يدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف Optical موجودة أسفل الشاشة ، مع دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف.‌

يتوفر الهاتف بدعم العديد من المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، الجيروسكوب ، وأيضاً مستشعر الضغط الجوي.‌

بالإضافة إلي دعم خاصية Ultra Wideband (UWB).‌

كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5003 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات.‌

وأيضاً الشحن اللاسلكي بقدرة 23 وات ، بالإضافة إلي الشحن اللاسلكي العكسي.‌

مدخل الشحن بالهاتف يأتي من نوع Type C 3.1 الإصدار الجديد والسريع.‌

الهاتف متوفر بثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة : الأبيض ، الأسود ، والذهبي. سعر هاتف Google Pixel 6 Pro : ‌900$ لنسخة 128 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو حوالي 14200 جنية مصري.‌

1000$ لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو حوالي 15700 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة Google Pixel 6 Pro أحدث هواتف شركة جوجل | هاتف جديد بمواصفات ممتازة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Google Pixel 6 Pro أحدث هواتف شركة جوجل | هاتف جديد بمواصفات ممتازة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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