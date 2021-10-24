هل توجد عيوب للعبة ماين جرافت وما يميز minecraft عن ألعاب القرن “ببجي – فري فاير – جاتا”

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إن لعبة ماين جرافت مميزة للغاية، حيث يوجد باللعبة مكتبة الالكترونية مفيدة، لم تكن تلك الفكرة منتشرة بين العاب الفيديو المشهورة من قبل، لكن الأن أصبحت المكتبة الإلكترونية جزء من الثقافة العالمية، وقد أصبح شائعًا أن ترى اللاعبون يصورون أنفسهم أثناء اللعبة لمدة ساعات ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإذا انتشرت فكرة المكتبة الإلكترونية من خلال تلك اللاعبين لأصبحت الفائدة كبيرة ومنتشرة، لذلك أصبح من المهم مشاركة قطاع مواقع التواصل الاجتماعي في طبيعة الألعاب التي تصل للاعبين بسهولة، يقول نجوين في هذا الأمر: (إذا أردنا تغيير المستقبل يجب علينا الوصول إلى الجيل الجديد)، وقد أضيفت ماين جرافت التعليمية للعديد من الصفوف الدراسية، حيث تساعد المعلمين بإدارة الفصول، التواصل مع الطلاب، نقل الطلاب لعالم ميان جرافت، وتعد لعبة ماين جرافت لعبة مفيدة في هذا السياق، من خلال تمتع الطلبة بالقدرة على تخطيط وتصميم الأشياء على الحاسب بشكل مستقل لكل طالب، وتعمل على تنمية مبدأ الأبداع لديهم والمشاركة.
هل توجد عيوب للعبة ماين جرافت
- تفتقد لعبة ماين جرافت ضمان سلامة الأطفال، لسماح اللعبة بدخول عدد كبير من الاعبين بدون تحديد الفئة العمرية.
- تفتقد اللعبة الرقابة على الاعبين بحيث يمكن استخدامها في أمور سيئة دون معرفة أحد.
- قد تسبب اللعبة إدمان الأطفال بها والجلوس لساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب.
- اختلاط الاعبين حول العالم من خلال الدردشة التي تسمح بها اللعبة.
- تعليم الطفل بعض المبادئ السيئة مثل البلطجة بسرقة وجمع الموارد للوصول لمستوى اعلى.
- مشاهد العنف والمعارك والوحوش قد تكون غير مناسبة للتداول بين الأطفال.
- تساعد لعبة ماين جرافت في الإلهاء عن الفروض اليومية مثل الصلاة، والمذاكرة.
دور الأباء والأمهات فيما يتعلق بلعبة ماين كرافت
- قم بأبداء أعجابك باللعبة وتناقش مع طفلك عنها، مثل الأهداف الذي يسعى أليها من خلال تلك اللعبة
- أنتبه بأن يلعب طفلك اللعبة دون اتصال بالإنترنت للحد من التواصل مع الغرباء.
- يجب تنظيم جدول مهام طفلك اليومي وتنظيم ميعاد للعب، مع تشجع الطفل على احترام الوقت والالتزام بجدول فروضة اليومية.
- يجب التعرف على مهارات طفلك والأمور التي يجيدها وتعزيزها بداخله وتشجيعه.
- يجب التأكد من إعدادات السلامة والأمان الخاصة باللعبة
- يجب تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة والأنشطة التفاعلية.
- يمكن تشجيع الأطفال بالقيام بالعديد من الأنشطة التي تستعرضها لعبة ماين جرافت مثل الزراعة وزيارة العديد من متاحف الجيولوجيا وعلوم النباتات وزيارة الحدائق، التعزيز من مهارات الطفل.
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