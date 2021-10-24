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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الواقعية الكبري” اختلاف تحديث لعبة كول اوف ديوتي الجديد عن الإصدارات القديمة في call of duty في المقال التالي
تعد لعبة كول اوف ديوتي واحدة من أشهر ألعاب الأكشن التي تتمتع بشهرة كبيرة بفضل تقديمها مجموعة من التصاميم والعناصر المرئية بشكل عالي الدقة، بالإضافة إلى قصتها المميزة التي تزيد من حس المغامرة، كما تلعب القصة دورًا هام في جذب شريحة كبيرة من المستخدمين وقد حققت نجاح كبير من أول إصدار لها وتوالت النجاحات في جميع الإصدارات ولا تزال تعد من أفضل العاب الأكشن.
تحديث لعبة كول اوف ديوتي الجديد
تم تطوير تلك اللعبة من قبل شركة infinity ward وتم نشرها من خلال شركة Activistion أما عن أول إصدار لها كان بتاريخ 29 أكتوبر بعام 2003، وتدعم تلك اللعبة انظمة تشغيل مايكروسوفت ويندوز وتأتي فكرة اللعبة لتحاكي قوات الماة والأسلحة بالحرب العالمية، وتتناول اللعبة العديد من وجهات النظر خلال الحرب العالمية الثانية مثل الجانب السوفييتي والبريطاني والأمريكي وقد تم تقسيم القصة إلى 3 مراحل كل مرحلة تعمل على تقديم وجهة نظر من منظور الجانب السوفيتي والبريطاني والأمريكي وهي الدول التي كانت تحارب ضد ألمانيا في الحرب العالمية.
ومن الجدير ذكره أن لعبة كول أوف ديوتي لم تحصل على نفس شهرة منافسيها من الألعاب المشهورة مثل لعبة ببجي موبايل ولعبة فورت نايت الرهيبة، وأيضاً ألعاب جاتا من جراند ثفت أوتو الإصدار الخامس والسادس والسابع، ولكنها استحوذت على إعجاب عدد هائل من اللاعبين في شتى بقاع العالم بأكمله.
مميزات لعبة كول اوف ديوتي
تتمتع تلك اللعبة بالعديد من المميزات التي تجعلها الخيار الأفضل من قبل الكثير من المستخدمين وتتمثل تلك المميزات في التالي:
- تعد من أكثر الألعاب التي تقدم المغامرة والحماس والمتعة بشكل كبير.
- توفير محاكاة واقعية لأرض المعركة والقتال بالحرب العالمية الثانية.
- تصميم مجموعة من الأسلحة التي تتسم بالواقعية الكبيرة إعتمادًا على الأسلحة التي كانت تستخدم في تلك الحقبة.
- تقدم اللعبة مجموعة من الشخصيات بأوضاع مختلفة.
- تدعم الكثير من لغات العالم.
- توفير بيئات مختلفة وخيارات متعددة للمستخدمين لعدم الشعور بالملل.
- تقديم اللعبة أحداث الحرب من وجهة النظر البريطاني والأمريكي والاتحاد السوفيتي.
- يمكنك تحميل اللعبة بشكل مجاني على الكمبيوتر.
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