نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير 2021 أربع طرق شرعية احصل علي أكثر من 5000 جوهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير 2021 لعبة فرى فاير لعبة جميلة جدًا يفضلها الكثير من الأشخاص وخاصةً الشباب وهي من أفضل اللعب المسلية على الإطلاق، كما أن هذه اللعبة تعد من ضمن ألعاب البقاء، ويبحث الكثير من مستخدميها عن كيفية شحن جواهر فري فاير free fire، وفي هذا المقال سوف أجيب عن كل التساؤلات حول كيفية شحن فري فاير بأسهل الطرق وأأمنهم.

أسهل الطرق التي يتم فيها شحن جواهر فري فاير 2021 free fire

هناك أربع طرق مختلفة يتم بها شحن فرى فاير وبكل سهولة، وسوف أقوم بذكر هذه الطرق فيما يلي.

الطريقة الأولى شحن جواهر فري فاير بالحساب: أول ما يجب عليك فعله عند الرغبة في الحصول علي فري فاير هو تغيير الحساب الخاص بالمتجر إلى حساب أمريكي، وبعد ذلك قم بتثبيت اللعبة وقم باستخدامها، وبعد ذلك كل النقاط التي سوف تسجلها يمكن أن تقوم بتحويلها إلى رصيد ومن ثم استخدامها لشحن جواهر فرى فاير .

أول ما يجب عليك فعله عند الرغبة في الحصول علي فري فاير هو تغيير الحساب الخاص بالمتجر إلى حساب أمريكي، وبعد ذلك قم بتثبيت اللعبة وقم باستخدامها، وبعد ذلك كل النقاط التي سوف تسجلها يمكن أن تقوم بتحويلها إلى رصيد ومن ثم استخدامها . الطريقة الثانية: تعد هذه الطريقة من أسهل الطرق التي يمكن من خلالها شحن جواهر فري فاير، ويتم ذلك عن طريق إرسال المستخدم رسالة نصية بالرموز الخاصة باللعبة إلى الرقم 555 ثم بعد ذلك يدخل إلى البرنامج ويقوم باختيار الأحجار الكريمة الموجودة بها حتى يتم تبديلها بجواهر فرى فاير.

تعد هذه الطريقة من أسهل الطرق التي يمكن من خلالها شحن جواهر فري فاير، ويتم ذلك عن طريق إرسال المستخدم رسالة نصية بالرموز الخاصة باللعبة إلى الرقم 555 ثم بعد ذلك يدخل إلى البرنامج ويقوم باختيار الأحجار الكريمة الموجودة بها حتى يتم تبديلها بجواهر فرى فاير. الطريق الثالثة : تتم هذه الطريقة عن طريق اتصالك برقم 555 ومن ثم قم بشحن مجوهرات الخاصة بـ فرى فاير وبعد ذلك سوف تواجه مجموعة من التعليمات التي يجب عليك إتباعها مثل أن تقوم بالضغط على رقم واحد ثم بعد ذلك أطلبوا التسجيل إلى اللعبة وسوف يظهر لك كود مكون من 14 خانة قم بالضغط على رقم 9 وبعد إكمال كل هذه الخطوات سوف يتم شحن جواهر فري فاير.

تتم هذه الطريقة عن طريق اتصالك برقم 555 ومن ثم قم بشحن مجوهرات الخاصة بـ فرى فاير وبعد ذلك سوف تواجه مجموعة من التعليمات التي يجب عليك إتباعها مثل أن تقوم بالضغط على رقم واحد ثم بعد ذلك أطلبوا التسجيل إلى اللعبة وسوف يظهر لك كود مكون من 14 خانة قم بالضغط على رقم 9 وبعد إكمال كل هذه الخطوات سوف يتم شحن جواهر فري فاير. الطريقة الرابعة: تكون هذه الطريقة في حالة الأشخاص الذين يملكون تأشيرة ولكن يجب أن تحتوى هذه التأشير عن مبلغ يزيد عن عشرة ريال سعودي حتى يتم شحن جواهر فري فاير لها.

موقع مضمون لشحن جواهر لعبة فري فاير

يوجد مجموعة من المواقع التي يمكن من خلالها شحن جواهر لعبة فري فاير من خلال ال ID، حيث أنه يجب الحذر أثناء استخدام هذه المواقع لأنه يوجد بعض المواقع المزيفة التي تدعي أنه تقوم بشحن جواهر اللعبة ولكنها مواقع مزيفة، ومن المواقع المضمونة التي تقدم هذه الخدمة موقع CAZONIX.

حيث يجب أن يقوم المستخدم بكتابة كل البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم والأي دي الخاص به في اللعبة وأيضاً تحديد نوع الهاتف المحمول المستخدم في هذه العملية.

بعد ذلك يقوم المستخدم بتحديد نوع الجواهر التي يرغب في الحصول عليها بالإضافة إلى تحديد عددهم ثم يقوم بالضغط على كلمة تأكيد، وإتمام المهام التي يطلبها الموقع حتى يتم نقل هذه الجواهر مباشرةً.