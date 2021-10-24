احصل على تحديث لعبة ببجي نيوستيت pubg newstate على جميع الهواتف الأندرويد والأيفون بسهولة

يبحث عدد كبير من اللاعبين في مختلف أنحاء العالم عن طريقة الحصول على تحديث لعبة ببجي نيو ستيت الجديد على جميع الهواتف، ويعد هذا التحديث هو امتداد للعبة ببجي الأصلية، ويمكن للجميع الحصول عليه بكل سهولة، وهذا يساعدهم على الحصول على الكثير من الأدوات والمركبات الجديدة التي تساعد بالفوز بهذه اللعبة، ومن الجدير ذكره أن هذا التحديث تم من الشركة المطورة لببجي، وسوف ننشر لكم التفاصيل في هذا المقال خلال الفقرات التالية.

يرغب العديد من لاعبي ببجي في الحصول على الإصدار الجديد منها وهو ببجي نيو ستيت، حيث أنها تعتبر من أفضل الألعاب الالكترونية القتالية التي يتم بها التنافس على الفوز بكل حماس وإثارة، وتم تصنيفها كأفضل لعبة على مستوى العالم في هذا العام، وذلك بعد أن حققت نجاح كبير وحصل عليها ملايين الأشخاص من مختلف الفئات.

طريقة الحصول على تثبيت ببجي نيو ستيت

يمكن لجميع اللاعبين الحصول على الإصدار الجديد من لعبة ببجي بكل سهولة، وبطريقة الكترونية من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في الآتي:

يجب أولاً البحث عن لعبة ببجي نيو ستيت من خلال محرك البحث الشهير جوجل.

بعد ذلك يجب الدخول على رابط اللعبة الالكتروني لتحميلها والحصول عليها.

يجب على اللاعبين تحميل ملف ABK، وتحميل أيضاً ملف OBB.

ثم يوم اللاعب بوضع هذا الملف في مجلد الأندرويد.

وبالتالي يكون قد تم امتلاك اللعبة بكل سهولة ويمكن ممارستها واستخدامها بدون أي مشكلة.

المميزات الخاصة بلعبة ببجي نيو ستيت

يوجد الكثير من المميزات التي يمتلكها هذا التحديث من لعبة ببجي، والذي يزيد من إقبال الأشخاص عليه من جميع دول العالم، ومن أهم هذه المميزات ما يلي:

جرافيك اللعبة يعتبر الأفضل بين جميع الألعاب الالكترونية الموجودة على مستوى العالم.

يوجد الكثير من المركبات الجديدة والحديثة التي تجذب اللاعبين وتزيد الحماس في اللعبة.

يمكن للاعبين في هذا التحديث أن يقوموا بصناعة السلاح الخاص بهم بأيديهم بكل سهولة.

يوجد الكثير من الأوضاع المختلفة والمتنوعة في اللعب.

تم تطوير الإضاءة في اللعبة لتعطي في النهاية أفضل جودة للصورة في اللعب.

يوجد في هذه اللعبة أزياء جديدة لكي يقوم اللاعب باختيار الزي المناسب له.

طريقة الحصول على ببجي نيو ستيت على الهواتف