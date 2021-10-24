نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Oppo K9s إصدار جديد من هواتف أوبو | أهم المواصفات والمميزات في المقال التالي

Oppo K9s هاتف آخر من هواتف شركة أوبو ينضم إلي عائلة الـK من سلاسل الشركة ، حيث أعلنت شركة أوبو مؤخراً عن الهاتف ليكون بمثابة إضافة لهاتفي السلسلة Oppo K9 ، و Oppo K9 Pro . يأتي الهاتف مع بعض التعديلات والتغييرات عن نسختي السلسة تظهر بصورة خاصة في المعالج والشاشة وكذلك بصمة الهاتف. مواصفات هاتف Oppo K9s : ‌يأتي الهاتف بوزن يصل إلي حوالي 199 جراماً.

‌كما أن الهاتف يأتي بخامات ظهر مصنوعة من البلاستيك Poly Carbonite ، مع وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول الهاتف.

‌يدعم الهاتف أيضاً تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

‌بالإضافة إلي وجود منفذ خاص بإضافة كارت ميموري ، لذا يمكن زيادة سعة التخزين بحرية.

‌علي عكس الهاتفين الآخرين يأتي هاتف Oppo K9s بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.59 إنش ، بجودة FHD+ بدقة 1080×2412 بكسل بمعدل كثافة 401 بكسل لكل إنش.

‌كما تدعم الشاشة معدل التحديث الجديد والعالي حتي 120 هيرتز ، مع نسبة سطوع للشاشة تصل إلي حوالي 480 شمعة.

‌كذلك توجد علي الشاشة طبقة حماية من نوع Panda Glass.

‌الهاتف يعمل بواجهة مستخدم جديدة وخاصة من أوبو وهي ColorOS 11.2 ، والمبنية علي نظام تشغيل Android 11.

‌كما يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 778G 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.

‌يعمل المعالج بأربعة أنوية من نوع Kryo 670 بتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز ، مع وجود أربعة أنوية أخري بتردد أقل يصل إلي 1.9 جيجا هيرتز من نفس النوع Kryo 670.

‌بالإضافة إلي وجود معالج Adreno 642L يعمل كوحدة معالجة رسوميات GPU بالهاتف.

‌الهاتف متوفر بإصدارين فقط من سعة التخزين وهما : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

‌كذلك ذاكرة التخزين الموجودة في الهاتف تأتي من النوع السريع UFS 2.2 . كاميرا هاتف Oppo K9s : ‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تدعم الـPanorama والتصوير بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

‌كما يوجد أيضاً بظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأولي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7 تدعم خاصية PDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.

‌أما عن الثالثة والأخيرة فهي خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، بالإضافة إلي زاوية تصوير عريضة 120°.

‌الكاميرات متوفرة بدعم HDR و Panorama ، مع وجود فلاش ليد أسفل الكاميرات.

‌بالنسبة لتصوير الفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120 إطار.

‌كذلك يدعم خاصية Gyro-EIS الخاصة بالتثبيت الإلكتروني. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي الهاتف بسماعات من نوع مونو وليست ستيريو ، إلا أن الأصوات الصادرة عالية وواضحة.

‌كما يوجد مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعات الأذن.

‌لا يتوفر الهاتف بدعم خاصية NFC.

‌كذلك لا يدعم شبكات الراديو FM.

‌البصمة موجودة في جنب الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع دعم فتح الهاتف ببصمة الوجة Face ID.

‌الهاتف متوفر بدعم العديد من مختلف المستشعرات منها : التقارب ، التسارع ، الجيروسكوب ، وأيضاً البوصلة.

‌يحتوي الهاتف أيضاً علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع Li-polymer ، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات.

‌بالإضافة إلي دعم الشحن اللاسلكي العكسي.

‌مدخل الشحن بالهاتف يأتي من نوع Type-C 2.0 ، يدعم خاصية On-The-Go (OTG).

‌وأخيراً الهاتف يتوفر بثلاثة إختيارات للألوان المتاحة : الأسود ، الفضي ، والأزرق المتموج. سعر هاتف Oppo K9s : ‌265$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 4160 جنية مصري.

‌300$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 4710 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة Oppo K9s إصدار جديد من هواتف أوبو | أهم المواصفات والمميزات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Oppo K9s إصدار جديد من هواتف أوبو | أهم المواصفات والمميزات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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