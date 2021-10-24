أسعار أوبل جراند لاند 2022

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة أوبل الألمانية في مصر، زيادة عن زيادة أسعار أوبل جراند لاند موديل 2022 بقيمة 5 آلاف جنيه.

واستقر سعر الفئة الأولي من أوبل جراند لاند موديل 2022 عند 470.000 جنيه، فيما صعد سعر الفئة الثانية ليسجل 520.000 جنيه، وبلغ سعر الفئة الثالثة نحو 550.000 جنيه.

وتعتمد أوبل جراند لاند على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وشهدت سوق السيارات المصري، زيادة أسعار الكثير من الطرازات خلال الأيام القليلة الماضية، بقيمة تراوحت ما بين ألف جنيه وحتى 15 ألف جنيه، وذلك نتيجة زيادة تكاليف الشحن عالميا وزيادة سعر اليورو مع تخفيض معدل الإنتاج بالشركات العالمية، مما أثر بالسلب على السوق المحلية.