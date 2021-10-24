نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة للربح من تطبيق المشي 2021 أسهل طرق الربح من الإنترنت بدون مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة الطريقة الصحيحة للربح من تطبيق المشي 2021 أسهل طرق الربح من الإنترنت بدون مجهود، يعتبر موضوعنا اليوم أحد أهم الموضوعات لكل مهتم بالربح من الإنترنت، فقد أتينا لكم اليوم بالطريقة المضمونة للربح من تطبيق المشى الشهير SWEATCOIN. يقدم هذا التطبيق أسهل طرق الربح من الإنترنت 2021، حيث يمكنك ربح المال من خلال المشي وزيادة عدد الخطوات التي تخطوها يومياً، وذلك سواء في الطريق إلى عملك أو ناديك أو مكان دراستك وغيرها من الأماكن التي تقوم بزيارتها يومياً واستخدام المواصلات للوصول إليها. إليكم طريقة الربح من تطبيق المشي sweatcoin بشكل تفصيلي وطريقة سحب أموالك من PAYPAL.

الطريقة الصحيحة للربح من تطبيق المشي 2021

لكي تتمكن من ربح المال من SWEATCOIN عليك التسجيل أولا بالتطبيق عبر إدخال الإسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور وهي عملية تسجيل بسيطة تستغرق عدة ثواني، وكلما مشيت أكثر يمكنك تجميع نقاط أكثر حيث يظهر لك العدد الأقصى للخطوات اليوم. أما إذا قمت بالجري لمدة 20 دقيقة يمكنك الحصول على ربح مضاعف عند تفعيل الخيار قبل البدء، كما يمكنك تحصيل DAILY BONUS عن طريق مشاهدة أعلانات داخل برنامج SWEATCOIN، لذا فإن الهدف الرئيسي للربح من خلال هذا البرنامج هو المشى ومتابعة الأخرين وجعلهم يتابعونك فكلما زادت المتابعات زاد الربح.

لا يمكن سحب أرباحك من تطبيق المشي إلا عن طريق الإحالات ولكن هناك خيارين آخرين للاستفادة من نقاطك بدون إحالات، حيث يوفر لك التطبيق عدة منتجات يمكنك شرائها من خلال نقاطك أو يمكنك التبرع بتلك النقاط لإحدى الجمعيات الخيرية. ولكن إذا رغبت في الحصول على دولارات حقيقية فإنه يلزمك الحصول على مائة إحالة لكي تتمكن من تحصيل مبلغ 25 دولار، ولكي تتمكن من تحقيق 100 دولار ربح من تطبيق المشي يجب أن يكون لديك 400 إحالة. أما للحصول على رابط الإحالة يتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية ثم الإنتقال إلى الصفحة الثانية والنقر على علامة الأموال أعلى يمين الشاشة، حتى يظهر لك الرابط الخاص بالإحالة على الفور.

أسهل طرق الربح من الإنترنت

لكي تتمكن من نشر رابط الإحالة أمامك ثلاث طرق عليك إتباع أحدهم، الطريقة الأولى أنه يمكنك صنع محتوى عن طريق تصوير ونشر فيديو على اليوتيوب تقوم من خلاله بشرح التطبيق وطريقة الربح منه، الطريقة الثانية هي عمل فيديوهات كذلك بينما هذه المرة على TIKTOK والذي يمكنك من خلاله تحقيق مشاهدات أسرع، أما الطريقة الثالثة وهي الأهم والأكثر فاعلية هو وضع رابط الإحالة الخاص بكم داخل تعليقات في TIKTOK تتحدث عن تطبيق SWEATCOIN.

ربح المال من تطبيق SWEATCOIN

بعد نشر الإحالات وتحصيل الأرباح يمكنك سحب الأموال عبر حسابك في PAYPAL، ويعتبر الباي بال بنك رقمي يتم تحويل أموالك إليه ثم يمكنك تحويل الأموال من خلاله إلى حسابك البنكي بسهولة في أي مدينة في العالم. مع العلم أنه يجب أن يكون الحد الأدني 100 إحالة لربح 25 دولار و400 إحالة لربح 100 دولار، ولكي تظهر خانة الباي بال يجب أن تكون شخص مؤثر في تطبيق SWEATCOIN، ويجب أن يقوم عشر أشخاص بالتسجيل عن طريقك في البداية لتسهيل الأمر.