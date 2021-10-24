سعر ومواصفات هاتف Honor 50 في مصر والسعودية والدول العربية

قامت شركة هونر العالمية بالإعلان عن جوالها الجديد Honor 50 الذي يأتي مدعوم بخدمات جوجل بلاي، وهو أول هاتف يأتي مدعوم بخدمات جوجل بعد انفصال شركة Honor عن شركة Huawei، ويحتوي الجوال على العديد من المواصفات الرائعة، مثل كاميرا السيلفي التي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل، كما يأتي بكاميرا خلفية تبلغ دقتها 108 ميجا بكسل، ويأتي بشاشة ممتازة من نوع OLED منحنية معدل تحديثها 120Hz، وسوف نتعرف معكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ومواصفات Honor 50 الجديد من شركة هونر.

مواصفات جوال Honor 50

يحتوي جوال هونر 50 على العديد من المواصفات الرائعة وهى كما يلي:-

يأتي الهاتف مدعوم بتشغيل شريحتي اتصال من نوع Nano Sim. الجوال يأتي مدعوم بخاصية الـ NFC. يأتي الجوال مدعوم بتشغيل جميع شبكات الاتصال والتي من أهمها شبكة الجيل الخامس. ظهر الموبايل مصنوع من الزجاج مع وجود فريم من المعدن. تبلغ أبعاد الهاتف 160*73.8*7.7 ملم، أما وزن الهاتف فيبلغ 175 جرام. يأتي الجوال بإصدارين الأول سعته التخزينية 256 جيجابايت ذاكرة داخلية صلبة، وذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت، والإصدار الثاني سعته التخزينية 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت. الجوال لا يدعم تركيب كارت ميموري لتوسيع ذاكرة الهاتف الداخلية. الهاتف يأتي بمعالج من نوع Snapdragon 778G 5G يعمل بتكنولوجيا 6 نانو، كما يأتي بمعالج رسوميات من نوع Adreno 642L. يحتوي على ميكرفون ثانوي يستخدم في عزل الضوضاء أثناء التحدث. يدعم الجوال بصمة الأصبع وتأتي أسفل الشاشة، كما يدعم الـ Face Unlock لفتح الجوال من خلال الوجه. يحتوي على العديد من المستشعرات مثل التسارع والتقارب، والجيرو سكوب، والبوصلة. يحتوي الجوال على منفذ USB من لنوع الأحدث Type C، كما يأتي مدعوم بخاصية الـ OTG لتشغيل USB Driver على الجوال. نظام تشغيل الجوال Android 11، كما يأتي بواجهة هي الأحدث من نوع Magic UI 4.2، بالإضافة إلى ذلك الهاتف يدعم خدمات جوجل بلاي. سعة بطارية الجوال 4300 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 66 وات. يأتي الموبايل بالعديد من الألوان مثل اللون الأسود الامع، والكريستال المصنفر، والأخضر اللامع، واللون أونر.

مواصفات شاشة هونر 50

تحتوي شاشة جوال Honor 50 على العديد من المواصفات الرائعة وهى كما يأتي:-

شاشة الجوال من نوع OLED المنحنية من الأجناب.

تبلغ مساحتها 6.57 بوصة بجودة FHD+.

تبلغ دقة الشاشة 1080*2340 بكسل، ومعدل كثافتها 392 بكسل لكل بوصة.

تدعم الشاشة أبعاد العرض بنسبة 19.5:9 لكي تعرض محتوى أكبر أثناء الاستخدام.

معدل تحديث شاشة هاتف Honor 50 يبلغ 120Hz.

مواصفات كاميرات جوال Honor 50

يأتي جوال هونر 50 بخمس كاميرات كاميرا أمامية وأربعة كاميرات خلفية مواصفاتهم كما يلي:-

تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 32 جيجابايت، وفتحة عدسة قطرها 2.2/F. الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية، تبلغ دقة الكاميرا الأولى 108 ميجا بكسل، وهى الكاميرا الأساسية، والكاميرا الثانية تبلغ دقتها 8 ميجا بكسل، وهى الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع، والكاميرا الثالثة دقتها 2 ميجا بكسل، وهى خاصة بالتصوير الماكرو، والكاميرا الرابعة دقتها 2 ميجا بكسل، وهى الكاميرا الخاصة بعمل العزل والبورتريه. تحتوي الكاميرات الخلفية على فلاش ليد أحادي. تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، بدقة 2160 بكسل، ومعدل التقاط 30 إطار في الثانية، كما تدعم التصوير بجودة FHD، بدقة 1080 بكسل، وتدعم المثبت الإلكتروني EIS.

سعر Honor 50

سوف نتعرف على سعر هونر 50 في مصر وهو كما يأتي:-

يبلغ سعر في مصر النسخة 256 جيجابايت ورام 8 جيجابايت 9500 جنية مصري، وسعر النسخة 128 جيجابايت ورام 6 جيجابايت 8500 جنية مصري.

سعر الجوال بالسعودية النسخة 256 جيجابايت ورام 8 جيجابايت 2499 ريال سعودي، والنسخة 128 جيجابايت ورام 6 جيجابايت 2199 ريال سعودي.

سعر الهاتف بالإمارات النسخة 256 جيجابايت 2399 درهم، والنسخة 128 سعرها 2099 درهم.

ثمن الجوال بالكويت النسخة 256 جيجابايت 195 دينار كويتي، كما يبلغ سعر النسخة 128 جيجابايت 175 دينار كويتي.

عيوب جوال هونر 50

سوف نتعرف معكم على أهم عيوب هاتف Honor 50 وهى كما يلي:-