نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية تحميل لعبة ماين كرافت مجانًا minecraft 2021 على جهاز الكمبيوتر بأنواع الويندوز المختلفة في المقال التالي
نقدم لكم آلية تحميل لعبة ماين كرافت مجانًا minecraft 2021 على جهاز الكمبيوتر بأنواع الويندوز المختلفة، حيث تتميز لعبة ماين كرافت بأنها واحدة من الألعاب التي تتناسب مع فئات عمرية مختلفة من الأطفال حتى الشباب بحيث تحتوي على مجموعة من العوامل الجاذبة مثل الكتل ثلاثية الأبعاد والهياكل التي تتيح للمستخدمين في بناء واكتشاف عالم إفتراضي جديد، كما يفضل الكثير من المستخدمين لعب ماين جرافت على أجهزة الكمبيوتر بدلًا من التحميل على الهواتف وفيما يلي سوف نعرض لكم طريقة تحميل اللعبة على الكمبيوتر بشكل مجاني.
آلية تحميل لعبة ماين كرافت مجانًا minecraft 2021
تتواجد العديد من طرق تحميل لعبة ماين جرافت مجانية تمامًا ومن أبرزها نسخة الويندوز الخاصة بأجهزة الكمبيوتر وهي من أحد النسخ الجيدة والأمنة لأغلب اللاعبين، كما توفر لعبة مايت جرافت على مجموعة من أنظمة التشغيل المختلفة مثل ماك ولينكس واكس بوكس، وبلاي ستيشن، ولكن أن كنت لا تفضل تحميل اللعبة على جهازك فيمكنك استخدام طريقة أخرى للعب ماين جرافت بشكل مجاني وهي الذهاب للموقع الرسمي الخاص باللعبة وهو الإصدار الأصلي المتاح منذ 2009.
كيفية تحميل ماين جرافت على الكمبيوتر مجانًا
من الجدير ذكره أن لعبة ماين كرافت تعد من أشهر ألعاب القرن والتي تناسب الكثير من الصغار والكبار ومختلف الفئات العمرية لذا قدمنا لكم مميزات اللعبة من موقعنا، والآن يمكنك الآن تحميل لعبة ماين جرافت بشكل مجاني على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن طريق أتباع بعض الخطوات التي تتمثل في التالي:
- في البداية قم بفتح متصفح الويت على الكمبيوتر الخاص بك.
- قم بنسخ ذلك الرابط بشريط عوان المتصفح (net/en-us/free-trial) وسوف يمكنك ذلك الرابط في الوصول إلى الموقع الخاص بالإصدار التجريبي المجاني للعبة ماين جرافت.
- سوف تظهر لك مجموعة من الخيارات بداخل الصفحة أضغط على زر ويندوز.
- ستعمل تلك الخطوات في توجيهك إلى صفحة اللعبة الخاصة بنظام تشغيل ويندوز بمتجر مايكروسوفت.
- قم باختيار تجربة مجانية (Free Trial).
- سجل الدخول باستخدام معرف المايكروسوفت الخاص بك.
- ثم افتح الملف الذي تم تنزيله على الجهاز لتثبيت اللعبة.
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