أسهل طريقة لتثبيت واتساب الذهبي مجاناً 2021 بكل سهولة والاستمتاع بمميزاته whatsapp gold

يبحث الكثير عن كيفية تحميل واتساب الذهبي 2021 التي يسمى بالواتس اب الجولد ضد الحظر حيث يتميز الواتس اب الذهبي بالكثير من المميزات عن الواتس اب العادي حيث قام أبو عرب بتطوير الواتس اب الذهبي وأضاف عليه الكثير من المميزات التي أحبها الكثير من الناس وأقبل على تحميله وهنا سوف نعرض إليكم كيفية تحميل الواتس اب الذهبي بطريقة بسيطة وسهلة ومجاني ويمكنك استمتاع بجميع مميزاته.

نبذة عن تطبيق واتساب الذهبي وطريقة تحميله

تطبيق الواتس الذهبي هو تطبيق مأخوذ من تطبيق الواتس اب الأخضر ولكن تم تطويره بواسطة أبو عرب وإضافة عليه بعض المميزات الرائعة التي تتيح للمستخدم الكثير من الخصائص المميزة أثناء استخدامه ويمكنك تحميله من خلال الكثير من لينكات التحميل الواتساب الذهبي والتي تقوم من خلالها بالضغط على تحميل وبذلك يكون تم تحميل تطبيق الواتساب الذهبي على الجهاز الخاص بك ويمكنك البدء في استخدامه وسوف نعرض إليك بعض من مميزات وعيوب الواتس اب الذهبي.

مميزات الواتس الذهبي

لا يتمكن إى شخص تفعيل خاصية البلوك للمستخدمين الواتس اب الذهبي.

يتمكن للمستخدم من تفعيل خاصية عدم ظهور علامتي الصح عند قراءة الرسالة.

يستطيع المستخدم رؤية جميع حالات الأشخاص الآخرين حتى لو قاموا بحذفها يتمكن من رؤيتها أيضا.

يقوم الواتس الذهبي بالكثير من التحديثات التى تمكنه من تغير ألوان نصوص الكتابة وشرائط الحالات ويستطيع تغير ألوان الوجهة بالكامل.

يستطيع مستخدم الواتس اب الذهبي إخفاء خاصية جاري الكتابة وعدم ظهورها للآخرين.

عيوب تطبيق الواتس اب الذهبي

يواجه مستخدمي الواتس الذهبي بعض العيوب التي لا يستطيعون التعامل معاها ومنها

يمكن لتطبيق الواتس اب الذهبي تنزيل الفيروسات علي الجهاز وعدم إمكانية من مسح هذه الفيروسات والتحكم فيها.

لا يوجد به أمان فقد تتسرب معلوماتك الشخصية لدى مؤسسين التطبيق الغير معروفين.

ومن الجدير ذكره أنه بالرغم من كثرة مميزات تطبيق واتساب جولد، إلا أن الكثير من المستخدمين يفضلون استخدام إصدار واتساب الأخضر الأصلي، ولكن إذا نظرنا إلى مميزات الإصدار الذهبي سنرى أنه الأفضل في التعامل معه ومن خلاله.