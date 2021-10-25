نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متطلبات تحديث لعبة ببجي موبايل 1.6 بعد التحديث الأخير للعبة pubg mobile وكيفية تثبيتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على أخر 3 مقالات تحديث لعبة ببجي موبايل 1.6 الذي أعلن عنه بشكل رسمي من قبل الشركة الخاصة باللعبة حيث أوضحت عن إجرائها لتحديث جديدة في شهر سبتمبر الجاري الذي سوف يساعد اللاعبين في الحصول على تجربة لعب أفضل عن السابق مما يزيد من المتعة والتشويق بداخل اللعبة، وفيما يلي ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم جميع التفاصيل الخاصة بذلك الإصدار الجديد فابقوا معنا.

تحديث لعبة ببجي موبايل 1.6

قد تم الإعلان من قبل شركة ببجي موبايل عن إصدار تحديث جديد في شهر سبتمبر الحالي الذي يضيف المزيد من المميزات والتحسينات بالإضافة إلى استعادة بعض العناصر السابقة التي حازت على إعجاب الكثير من الأشخاص وطالبوا في إعادتها مرة أخرى وقد بدأ عرض الإصدار الجديد من يوم الثلاثاء الذي يوافق 14 سبتمبر الحالي.

متطلبات تحديث لعبة ببجي موبايل 1.6

قد أوضحت اللعبة عن المتطلبات التي يحتاجها اللاعب للتمكن من تنزيل لعبة ببجي موبايل على الهاتف سواء كان نظام التشغيل أندرويد أو أيفون، كما يتطلب تحميل التحديث الجديد إلى توفر بعض المساحة التي تتمثل في:

نظام الأندرويد: يجب توفير مساحة تخزين تصل إلى 690 ميغابايت.

نظام IOS: يجب توفير مساحة تخزين تصل إلى 1.68 جيجا بايت.

كما أنه قد تم تحديد الجائزة التي يمكن الحصول عليها في حين تنزيل الإصدار الجديد من فترة 14 إلى 19 سبتمبر لعام 2021م وفي حال إجراء تحديث للعبة بتلك الفترة المحددة سوف يمكنك الحصول على حقيبة ظهر حامي العدالة بالإضافة إلى AG100g، BP2888 لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، وسوف يظهر بالتحديث الجديد وضع غزو النباتات الفضائية الغريبة التي سوف تعمل على امتصاص الطاقة الخاصة باللاعبين.

بأي طريقة تم صناعة لعبة ببجي؟

نجد أن التعقيد الأكبر كان في الخرائط، حيث حرص مصممين اللعبة على أن تكون الخرائط مضبوطة من كافة النواحي، ويهر ذلك في شكل المنازل، والأماكن الغريبة والشجر والأحجار والجبال والأنهار، وحتى الظلال تم حسابها، يقضي المصممون أشهر لتصميم خريطة واحدة فقط، وأحيانًا تنصل إلى سنة أو أكثر.