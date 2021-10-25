نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة GTA V للاندرويد وأهم مميزات لعبة جراند ثفت أوتو ومتطلبات التشغيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة GTA V للاندرويد ، في عالم ملئ بالجريمة يظهر ثلاثة أشخاص في مدينة سان أندرياس لو أنجيلوس سابقا. حيث يقومون ثلاثة أشخاص بعمل مهام إجرامية وقتل وسرقة المارة في الشوارع. حيث تعتبر لعبة Grand Theft Auto من الألعاب العنيفة. ومن منصتنا هذه ننصح بعدم لعب الأطفال تحت سن ستة عشر عاما نظرا للعمليات الإجرامية داخل اللعبة وتعلم سلوكيات غير لائقة بمجتمعنا. ولكن يجب أن يكون مستخدم اللعبة يدرج ماذا يفعل. وعلي الجانب الأخر هي لعبة شيقة ذات جودة عالية في التصميم وكذلك طريقة طريقة اللعب. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم كيفية تثبيت لعبة GTA V للاندرويد. والإصدارات المختلفة من لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد. كل ذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي من خلال السطور القليلة القادمة.

طريقة تثبيت لعبة GTA V للاندرويد التحديث الأخير

لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد لها العديد من الإصدارات. حيث أنها إصدارات كبيرة الحجم. كما هذه إصدارات تتطلب إمكانيات جوالات كبيرة نظرا لقوة تصميم اللعبة وجودتها. ومن أشهر إصدارات لعبة GTA V APK إصدار Grand Theft Auto: San Andreas. حيث أنها أقوي إصدار من حيث التصميم والجودة وخريطة اللعب الكبيرة. والإصدار الأخر ويعتبر الشقيق الأصغر لإصدار سان اندرياس حيث يسمي هذا الإصدار Grand Theft Auto: Vice city ولتثبيت أي من الإصدارين السابقين يجب إتباع الخطوات التالية.

يجب أن يكون جوالك متصل بخدمة الانترنت.

كما يجب الدخول علي متجر جوجل بلاي وكتابة في مستطيل البحث. أسم لعبة Grand Theft Auto.

سوف يظهر أول نتيجتين في البحث إصدار Grand Theft Auto: San Andreas و إصدار Grand Theft Auto: Vice city ويجب الاختيار بينهم.

و إصدار ويجب الاختيار بينهم. كلتا الإصدارين نسخ مدفوعة حيث سعر سان اندرياس 129 جنيها مصريا وما يعادله من عملة البدان الأخري. وانسخة فايس سيتي 94 جنيها مصريا وما يعادله. كما ننصح بشراء هذه النسخ من جوجل بلاي وليس من أي مواقع أخري لا تحمي المستخدم.

كما يجب النقر علي سعر اللعبة واختيار عملية الدفع الإلكتروني.

ثم النقر علي تثبيت. وسوف تثبت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد بنجاح علي جوالك.

متطلبات تشغيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد

تعتبر لعبة GTA V للاندرويد إصدار سان اندرياس هي الأقوى والأعلى من حيث الجودة والتصميم واللعب ويجب توافر هذه المتطلبات لتشغيل اللعبة.

يجب أن يكون الجوال لديه مساحة داخلية لا تقل عن 4 جيجا بايت أو أكثر لتشغيل GTA V APK .

. كما يجب أنت تكون الرامات ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت وينصح أن تكون 6 جيجا لسرعة اللعبة.

معالج snapdragon 885 المتحكم الأساسي في أداء اللعبة أو ما يعادله من انواع معالجات أخري لتشعيل لعبة Grand Theft Auto بأداء خرافي.

بأداء خرافي. إصدار أندرويد 10.0.1.

متطلبات تشغيل لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد

لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد خاصا هذا الإصدار أصغر حجما ولا تحتاج إلي متطلبات تشغيل قوية مثل شقيقتها لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس. كما يجب توافر هذه المتطلبات في الجوال.

مساحة التخزين الداخلي لا تقل عن 2 جيجا بايت ويمكن فردها لأكثر من ذلك مع أستمرار أستخدام اللعبة.

كما يجب رامات الجوال لا تقل عن 4 جيجا لسرعة اللعبة.

معالج snapdragon 720g أو ما يعادل هذا المعالج من الأنواع الأخري.

نظام تشغيل أندرويد 8.0.1 ولا يقل عن ذلك.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم بالخطوات كيفية تثبيت لعبة GTA V للاندرويد. كما أستعرضنا أيضا متطلبات كلتا الإصدارين المشهورين Grand Theft Auto: San Andreas ، Grand Theft Auto: Vice city ومتطلبات تشغيل GTA V APK. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.