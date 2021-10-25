شحن جواهر فري فاير عن طريق الأي دي بطريقة مضمونة وشرعية 100%

شحن جواهر فري فاير عن طريق الأي دي ، تعتبر لعبة غارينا فري فاير Free Fire من أكثر الألعاب تشويقياً وشهرة، وبإزدياد شهرة اللعبة وعدد اللاعبين بها. ظهرت العديد من الطرق والتطبيقات المشبوهة في شحن جواهر فري فاير. وتستهدف تلك الطرق والتطبيقات سرقة بياناتك الشخصية أو رصيد جوالك حال إدخالك لتلك المعلومات. وفي هذه المقالة سنعرض لكم الطرق المضمونة والأمنة للحصول علي جواهر فري فاير لكى تتمكن من شراء الأسلحة المتطورة والبدلات المميزة وغيرها من الإمتيازات التي يمكنك الحصول عليها.

شحن جواهر فري فاير عن طريق الأي دي

يوجد العديد من الطرق للحصول علي جواهر فري فاير بطريقة سريعة وفعالة. وواحدة من تلك الطرق التي يمكنك اتباعها كالخطوات الاتية:

الدخول للموقع الرسمي للعبة فري فاير.

قم بإختيار بلدك المقيم بها.

إختار عملة دولتك.

قم بإختيار عدد الجواهر التي تريد الحصول عليها من العروض المقدمة للاعبين بالموقع.

إختار طريقة الدفع التي تناسبك.

أنتظر حتى يتم إرسال جواهر فري فاير لحسابك باللعبة، والتأكيد علي العملية واستلام الجواهر.

قم بالدخول مجدداً للعبة والتأكد من عدد الجواهر التي قمت بشرائها باللعبة.

جواهر لعبة فري فاير بطريقة فعالة

يمكن ايضاً الحصول على جواهر فري فاير عن طريق تحويل متجر جوجل بلاي علي جوالك حيث يمكنك بهذه الطريقة تثبيت الألعاب والتطبيقات الغير متوفرة في معظم البلدان العربية. كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات الاتية:

قم بتحميل برنامج VPN قم قم بأختيار الخادم الأمريكي.

أمسح التخزين المؤقت لدي جوجل بلاي من علي جوالك. ثم أذهب للتطبيق وقم بإختيار شريط الأدوات واختيار طريقة الدفع.

أضف رقم بطاقة إئتمانية وهمية وإضافة عنوان سكن أمريكي. في حالة عدم قبول الكارت قم بإعادة المحاولة حتي يتم قبول حفظ بيانات البطاقة.

أو يمكنك إتباع الخطوات الاتية: