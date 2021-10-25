خطوات شحن شدات ببجي والحصول علي الاف الشدات بطريقة شرعية 100%

خطوات شحن شدات ببجي ، تعتبر الشدات واحدة من أهم العوامل التي تساعدك علي الحصول علي إمتيازات لعبة ببجي. حيث يمكنك شراء الأسلحة المتطورة والبدلات وصناديق الهدايا المتنوعة. ونظراً لإنتشار العديد من الطرق الغير شرعية في شحن شدات ببجي والتي تستهدف سرقة بياناتك أو رصيد جوالك. ففقي هذه المقالة سنعرض لكم تفصيلياً طريقة شحن شدات ببجي بطريقة أمنة وشرعية حتي لا تتعرض لمخاطر السرقة عن طريق الأنترنت.

خطوات شحن شدات ببجي

يمكنك شراء شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي Midasbuy والذي يعد موقع أمن ومضمون كونه شريك للشركة المصنعة للعبة. كل ما عليك فعله هو إتباع تلك الخطوات:

أولاً: قم بالدخول علي صفحة الموقع الرسمي وقم بإختيار الدولة التابع لها من أعلي القائمة يساراً.

إذا كنت تريد أن إنشاء حساب لأول مرة، يجب عليك إختيار أيقونة “إنشاء حساب”. وفي حالة أنه لديك حساب مسبقاً، قم بإختيار “تسجيل الدخول”.

ثانياً: قم بإدخال بياناتك مثل الأسم وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني وقم بتعيين رمز مرور خاص بك. وفي حالة رغبتك في إنشاء حساب عن طريق الفيس بوك، قم بإختيار “إنشاء حساب عن طريق حسابك في الفيس بوك”.

ثالثاً: قم بقراءة الشروط والأحكام ثم الموافقة عليها.

رابعاً: قم بإدخال رمز التحقق الذي سيتم إرساله علي رقم جوالك.

خامساً: سيتم التحقق من هويتك وتفعيل حسابك على موقع Midasbuy لشحن شدات ببجي.

طريقة شراء شدات ببجي من الموقع الرسمي

بعد قيامك بتفعيل حسابك، سيتم ظهور أربعة عروض لشحن شدات ببجي كالاتي: