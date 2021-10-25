نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف شحن شدات ببجي 2021 بأقوى طريقة وشدات لا نهائية لجميع المواسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكى محبين لعبه ببجي موبايل، لا محال أن الجميع يريدون شحن شدات ببجي بسبب أن جميع الأشياء في متجر اللعبة يحتاج الى عدد كبير من الـ UC لكى تتمكن من شرائها، بلغ عدد تحميل ببجي موبايل الى اكثر من 600 مليون على متجر بلاي، حيت تعد من افضل الألعاب لمدة 3 سنوات على التوالي، وكل ذلك الفضل يرجع مطورين ومبرمجين اللعبة.

شحن شدات ببجي

لشحن الشدات حيث تكون هذه العملة الافتراضية في اللعبة تسمى UC ومن خلالها تستطيع شراء القنابل والأسلحة والشخصيات المتوفرة في اللعبة، وأيضا تستطيع شراء الملابس الجديدة ومن ثم تقوم بترقيه مستواك داخل اللعبة بكل سهوله، حيث تتمكن من مسابقه أصدقاءك.

طريقه شحن شدات

هذه الطريقة تكون عبر الموقع الرسمي للعبه، حيث يقوم بتوفير الكثير من العروض من الحين لأخر، وينصح بعدم شحن بأي موقع أخر غير رسمي حتى لا تتعرض للنصب والاحتيال، للشحن قوم بمتابعه الخطوات الأتية:

الخطوة الأولي: أبداء بفتح المتصفح وكتابه PUBG Mobile – Midasbuy

الخطوة الثانية: ثم قم بتسجيل الدخول إذا كان لديك حساب في الموقع، إذا كانت أول مرة، قم بإنشاء حساب جديد.

الخطوة الثالثة: بعد الدخول على موقع قم باختيار العرض التي تريد الحصول عليه.

الخطوة الرابعة: ثم قم بتحد البلد التي تعيش فيها، ثم طريقه الدفع المتاحة لديك.

الخطوة الخامسة: بعد الانتهاء من جميع الخطوات قم بفتح لتتأكد من أن تم الشحن داخل اللعبة.

طريقة اخرى للشحن

هذه الطريقة رسمية داخل اللعبة حيث توفر اللعبة عدد كبير من الإعلانات اليومية التي تتمكن من مشاهداتها ومن بعدها تحصل على شدات مقابل مشاهدتك للإعلانات، ولكن بعد الانتهاء من المشاهدة يمكنك تزويد عدد الإعلانات عن طريق تغير البلد أو الوقت من جهاز الموبايل أو تقوم بتحميل برنامج vpn، من جوجل وتقوم بتغير المنطقة، وفور الانتهاء يمكنك الدخول على اللعبة وستحصل على مزيد من الإعلانات التي يمكنك مشاهدتها، قم بتجميع الشدات حتى أخر الأسبوع، وسيتوفر معك عدد شدات مرضي يمكنك شراء أي شئ تريده من المتجر.