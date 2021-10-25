نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع شحن جواهر فري فاير free fire عن طريق ID في ثواني أحصل على 5000 آلاف جوهرة فورية وهدايا كتير في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فري فاير من أكثر الألعاب انتشارًا حول العالم ولها اعداد كبيرة من المحبين، لذلك يبحث الكثير من هؤلاء عن طريقة لشحن الجواهر الخاصة باللعبة ولذلك للوصول الي مستوي اعلي من اللعبة والحصول على هدايا أكثر والحصول على صلاحيات تساعد في الفوز في كل مستوي من اللعبة، وتعد لعبة فري فاير واحدة من الألعاب القتالية التي تعتمد على الذكاء والتفكير في حلول لاجتياز كل مستوي منها، لذلك سنتناول خلال هذا المقال الحديث عن الطريقة التي يمكن استخدامها لشحن الجواهر عن طريق ID اللعبة.

أفضل موقع لشحن جواهر من خلال ID

يعد موقع أي هاك من أفضل المواقع التي يمكن من خلالها الحصول علي جواهر للعبة فري فاير، وهذا الموقع يعد الأفضل لأنه تابع لشركة غارينا والتي تعد هي الشركة التي أطلقت اللعبة في السوق، ويقدم هذا الموقع العديد العروض فمثلًا عند شراء عدد معين من الجواهر يقدم الموقع العديد من الجواهر المجانية للاستمتاع بها في اللعبة، كما انه من اهم ما يميز هذا الموقع هو سهولة استخدامه دون أي تعقيد، وللحصول على الجواهر من موقع أي هاك يجب اتباع الاتي: –

تسجيل الدخول على الموقع، وفتح الصفحة الرئيسية الخاصة به، وبعد ذلك يتم اختيار تهكير الجواهر.

سيفتح الموقع صفحة جديدة وبعد ذلك يتم ادخال المستوي الخاص باللعبة، وإدخال البيانات التي يطلبها الموقع.

يتم تسجيل ID اللعبة، واسم المستخدم وباقي البيانات وبعد ذلك سيتم تحويل الجواهر الي اللعبة بشكل تلقائي.

كيفية شحن جواهر من خلال الفيزا

يمكن الحصول علي جواهر من خلال الموقع الرسمي الخاص باللعبة عن طريق الدفع بالفيزا، حيث يطلب الموقع ادخال جميع البيانات الخاصة بالفيزا والحصول على الجواهر، ولكن اثبتت الدراسات ان أكثر من 50% من محبي لعبة فري فاير لا يزيد عمرهم عن 18 سنة وبالتالي لا تكون لهم صلاحية استخدام فيزا، ولكن هناك حل لهذه المشكلة وهي استخدام فيزا من الموجودة في أيا من المواقع المجانية واستخدام الرصيد الموجود بها.