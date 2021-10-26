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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب بلس الذهبي آخر إصداراته v9.80 مجانًا بمميزات جبارة بالتفصيل خطوات التنزيل في المقال التالي
محبي ومستخدمي تطبيقات المراسلة دائما ما يبحثون عن أفضل التطبيقات بين تطبيقات المراسلة لكي يستخدمونها فى المراسلة والدردشة مع اصدقائهم حيث يعتبر واتساب بلس الذهبي whatsapp Plus gold من افضل النسخ المأخوذة من تطبيق الواتساب الاصلي، فهو من أكثر التطبيقات السهلة والبسيطة التي يستطيع الجميع بمختلف الأعمار استخدامه بسهولة، ولهذا يحرص الجميع على تحديث وتنزيل أحدث إصدارات تطبيق الواتساب، حيث أن الشركة تحرص دائمًا على تطوير التطبيق بشكل مستمر لكي يتم إضافة كافة الخدمات والتقنيات التي تساعد المستخدمين في استخدام التطبيق بشكل أفضل والبعض يطلقون عليه واتساب الأعمال بسبب المميزات التي تتواجد به فهناك العديد من المميزات والتقنيات التي تساعدك في التواصل مع الآخرين، واليوم ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح طريقة تنزيله ونوضح كذلك مزاياه.
خطوات تحميل الواتساب بلس الذهبي whatsapp Plus gold 2022 آخر إصداراته v9.80
خطوات تنزيل تطبيق الواتساب بلس الذهبي التحديث الجديد 2021 مجانًا لكي تستطيع الاستمتاع بالمميزات الجديدة التي اضيفت في هذا التحديث، وطريقة التحميل ھي:
- يلزم توافر وجود مساحة داخلية للهاتف تقدر 47.50 ميجا بايت لتستطيع تحميل التطبيق.
- ثم التوجه الي موقع تحميل الواتساب بلس الذهبي whatsapp Plus gold.
- ستظهر أمامك الصفحة الرئيسية للموقع قم بالضغط على تنزيل أو تحميل التطبيق.
- انتظر قليلًا حتي يتم تنزيل التطبيق على هاتفك المحمول.
- بعد ذلك قم بتثبيت التطبيق على هاتفك وإدخال البيانات الشخصية.
- تستطيع الآن استخدام التطبيق.
أهم مميزات تطبيق whatsapp Plus gold 2022 أحدث إصدار:
هناك العديد من المميزات و الإضافات التي تم إضافتها في التحديث الجديد، وأهم هذه المميزات ما يلي:
- يمكن لمستخدمي تطبيق whatsapp Plus gold مشاهدة حالات الأصدقاء دون علمهم وإخفاء ذلك من خلال إعدادات التطبيق.
- التطبيق محمي تماماً من الاختراق.
- تستطيع تحديد محادثات المجموعات كل واحدة على حدى.
- يمكنك إضافة 3 أرقام مختلفين على تطبيق الواتساب بلس الذهبي whatsapp Plus gold.
- إضافة الملصقات والاستيكرز المتحركة، واضافة ملصقات جديدة.
- يمتلك التطبيق حماية الخصوصية والأمان التام على كافة البيانات والمعلومات الشخصية.
- تستطيع الإطلاع على الرسائل المحذوف.
- اخفاء مؤشرات الاستماع إلى الرسائل الصوتية بعد سماعها.
- تستطيع فصل الاتصال بالإنترنت على التطبيق الواتس اب بلس الذهبي فقط مع استكمال الإتصال بالإنترنت.
- يمكنك إرسال رسالة مجدولة.
- يمكن لمستخدمي التطبيق وضع كلمة مرور للتطبيق قوية لا يمكن اختراقها.
- توفير مساحة لإرسال مقاطع فيديو تتعدي 30 ميجا، و رسائل صوتية تتعدي 100 ميجا.
- يمكنك اخفاء ظهور انك تقوم بالكتابة أو تسجيل مقطع صوتي.
- التطبيق يعمل بسرعة أفضل وأقوى.
- يوجد في التطبيق خدمة البروكسي للفك من حظر المكالمات الصوتية.
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