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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتس اب ايرو Whatsapp Aero آخر إصدار 2022 بديل الواتس الأصلي أهم المزايا وخطوات التنزيل في المقال التالي
منذ أن تعرض تطبيق واتساب للعطل المفاجئ والكثير من مستخدميه يبحثون عن بديل وقد عمل خبراء البرمجة وشركات البرامج المتخصصة عن البحث عن بدائل للواتساب وقد كان من نتائج البحث عن بديل وكان الكثير من الخبراء المتخصصين فى البرمجة قد رشحوا تطبيق Whatsapp Aero أفضل بدائلة هذا التطبيق ليس بجديد فهو من أشهر التطبيقات التي تتنافس مع تطبيق التواصل الاجتماعي المختلف، يستخدمه الملايين من حول العالم فهو يضم كافة المميزات التي تتواجد في الواتساب الاصلي، واليوم ومن خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم آخر إصدارات تطبيق Whatsapp Aero 2022 هذه النسخة المعدلة و سنقدم لكم اهم مميزات هذا الإصدار الجديد وخطوات تنزيله، حيث يمتاز بمزايا لاحصر لها واضافات تميزه عن غيره من تطبيقات المراسلة.
مميزات تطبيق واتس اب ايرو آخر اصدار 2022
هناك العديد من المميزات التي تم إضافتها في هذه النسخة المعدلة من تطبيق Whatsapp Aero وهي:
- تستطيع معرفة الأشخاص الذين قاموا بمشاهدة الملف التعريفي الخاص بك على التطبيق.
- إرسال الصور والفيديوهات بدقة عالية الجودة.
- كما أن التطبيق يسمح لك بإنشاء رموز تعبيرية خاصة بك.
- وأهم مميزاته انه لا يسمح بحذف الرسائل سواء الصور أو الرسائل النصية أو الفيديوهات بعد استلامها.
- تستطيع اخفاء الرسائل أو الصور أو الفيديوهات، وتستطيع مشاهدتها من خلال الملفات.
- يوجد داخل التطبيق بعض الأدوات التي تستطيع استخدامها في تعديل الصور والفيديوهات.
- تستطيع إخفاء آخر موعد للظهور.
- كما يمكنك عدم ظهور العلامات الفحص المزوج وعي العلامات الزرقاء التي تظهر عند إرسال واستقبال الرسائل.
خطوات تنزيل تطبيق واتس اب ايرو آخر اصدار:
خطوات تنزيل تطبيق واتس اب ايرو اخر إصدار 2022 والخطوات هي:
- عليك أولاً التأكد من وجود مساحة داخلية 62.57 ميجا بايت لكي يتم التنزيل بنجاح.
- ثم التوجه إلى موقع الرسمي تحميل تطبيق Whatsapp Aero، لا يتواجد التطبيق على متجر جوجل بلاي.
- ثم الضغط على تنزيل التطبيق.
- انتظر قليلًا حتي يتم تحميل التطبيق على الهاتف.
- قم بتثبيت التطبيق على الهاتف.
- لابد من الموافقة على تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروف.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واتس اب ايرو Whatsapp Aero آخر إصدار 2022 بديل الواتس الأصلي أهم المزايا وخطوات التنزيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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