واتس اب ايرو Whatsapp Aero آخر إصدار 2022 بديل الواتس الأصلي أهم المزايا وخطوات التنزيل

منذ أن تعرض تطبيق واتساب للعطل المفاجئ والكثير من مستخدميه يبحثون عن بديل وقد عمل خبراء البرمجة وشركات البرامج المتخصصة عن البحث عن بدائل للواتساب وقد كان من نتائج البحث عن بديل وكان الكثير من الخبراء المتخصصين فى البرمجة قد رشحوا تطبيق Whatsapp Aero أفضل بدائلة هذا التطبيق ليس بجديد فهو من أشهر التطبيقات التي تتنافس مع تطبيق التواصل الاجتماعي المختلف، يستخدمه الملايين من حول العالم فهو يضم كافة المميزات التي تتواجد في الواتساب الاصلي، واليوم ومن خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم آخر إصدارات تطبيق Whatsapp Aero 2022 هذه النسخة المعدلة و سنقدم لكم اهم مميزات هذا الإصدار الجديد وخطوات تنزيله، حيث يمتاز بمزايا لاحصر لها واضافات تميزه عن غيره من تطبيقات المراسلة.

مميزات تطبيق واتس اب ايرو آخر اصدار 2022

هناك العديد من المميزات التي تم إضافتها في هذه النسخة المعدلة من تطبيق Whatsapp Aero وهي:

تستطيع معرفة الأشخاص الذين قاموا بمشاهدة الملف التعريفي الخاص بك على التطبيق. إرسال الصور والفيديوهات بدقة عالية الجودة. كما أن التطبيق يسمح لك بإنشاء رموز تعبيرية خاصة بك. وأهم مميزاته انه لا يسمح بحذف الرسائل سواء الصور أو الرسائل النصية أو الفيديوهات بعد استلامها. تستطيع اخفاء الرسائل أو الصور أو الفيديوهات، وتستطيع مشاهدتها من خلال الملفات. يوجد داخل التطبيق بعض الأدوات التي تستطيع استخدامها في تعديل الصور والفيديوهات. تستطيع إخفاء آخر موعد للظهور. كما يمكنك عدم ظهور العلامات الفحص المزوج وعي العلامات الزرقاء التي تظهر عند إرسال واستقبال الرسائل.

خطوات تنزيل تطبيق واتس اب ايرو آخر اصدار:

خطوات تنزيل تطبيق واتس اب ايرو اخر إصدار 2022 والخطوات هي: