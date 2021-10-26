نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات فريدة في واتساب الذهبي 2021 تجعله يتحدى واتساب الأصلي الأخضر whatsapp في المقال التالي
إن واتساب الذهبي يُعد نسخة مطورة للواتساب الرسمي، ولكنه يضم العديد من المميزات المختلفة والتي تجعل الواتساب أكثر خصوصية وأمان، وهناك إقبال كبير على الواتساب الذهبي نتيجة العديد من المميزات التي يقدمها للمستخدم، ودعونا نتعرف على ذلك التطبيق بشكل تفصيلي أكثر في السطور التالية.
واتساب الذهبي
إن واتساب الذهبي هو عبارة عن نسخة معدلة من الواتساب الرسمي، والذي يسمح بأن يقوم الفرد باستخدام الواتساب بشكل مختلف وأكثر خصوصية، كما أن المستخدم سيتمتع بالعديد من المميزات المختلفة، ونوضح ذلك بالتفصيل فيما يلي.
مميزات واتساب الذهبي
هناك العديد من المميزات التي يمكن أن يحصل عليها المستخدم بعد تحميل واتساب الذهبي، وتلك المميزات هي:
- إن التطبيق يضم ميزة القراءة مرتين، حيث يمكن أن يتم قراءة كافة الرسائل بدون إظهار أن المستخدم قام بمشاهدة الرسالة.
- يمكن أن يتم إخفاء كلمة التسجيل قيد التقدم، حيث يمكن أن يقوم المستخدم بتسجيل أي مقطع صوتي دون أن يظهر للطرف الآخر.
- هناك 3 نقاط يمكن من خلالهم إخفاء الظهور للمستخدم، حيث يمكن أن يقوم بفتح الإنترنت واستخدام الواتساب دون أن يظهر أنه نشط.
- يمكن إجراء المحادثات السرية عن طريق ميزة الدردشة المخصصة والذي لا يمكن أن يراها أحد.
- تظهر الرسائل المحذوفة والحالات المحذوفة لمستخدم واتساب الذهبي.
- يمكن أن يتم رؤية الحالات الخاصة بالأصدقاء بدون أن يظهر لهم.
الفرق بين الواتساب الرسمي والواتساب الذهبي
إن هناك بعض الفروقات بين واتساب الذهبي والرسمي، وتلك الفروقات هي:
- الخصوصية: إن الخصوصية المتوفرة في الواتساب الذهبي لا توجد في الرسمي، حيث يمكن أن يتم إخفاء الظهور وعدم إظهار علامات الصح الزرقاء، أو إظهار جاري الكتابة، وقراءة الرسائل المحذوفة.
- الحجم: إن حجم الواتساب الرسمي يُعد كبيرًا جدًا مقارنة بالواتساب الذهبي.
- الأمان: إن أقصى ما يمكن القيام به في الواتساب الرسمي قفل التطبيق من الخارج، ولكن في الواتساب الذهبي يمكن أن يتم قفل التطبيق بالكامل مع قفل المحادثات واخفائها.
- الوسائط المرسلة: إن عدد الوسائط محدود في الواتساب الرسمي بـ 30 صورة دفعة واحدة، وذلك على عكس الواتساب الذهبي الذي يسمح بإرسال أكثر من 90 صورة دفعة واحدة.
الوسوم
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