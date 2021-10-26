نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استلم الآن” ببجي 1.6 التحديث الأخير والاستمتاع بأفضل الأوضاع في pubg mobile 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة إن تحديث ببجي 1.6 يأتي بالعديد من المميزات التي تجعل فرصة اللعب ممتعة بشكل أكبر، فعمل المطورون على توفير أوضاع جديدة وتقنيات مختلفة تجعل اللعب يزداد حماس وإثارة، وأكثر ما يميز لعبة ببجي أنها تعمل على توفير التحديثات والتطويرات بشكل مستمر، وذلك يجعل الإقبال عليها كبير دائمًا لتجربة كل ما هو جديد.
ببجي 1.6
إن لعبة ببجي الشهيرة حصلت على تحديث جديد وهو ببجي 1.6، وظهر ذلك التحديث تحت اسم المقاومة أو البقاء للأقوى، ويشهد ذلك التحديث عودة الأوضاع الكلاسيكية والخرائط، وسوف نعرض كافة التفاصيل فيما يلي.
ما الجديد في تحديث ببجي 1.6
ظهر في ذلك التحديث وضع جديد يُطلق عليه اسم “خطر فلورا”، وفي ذلك التحديث تتعرض خريطة “إرانغل” إلى غزو من نباتات فضائية.
أثناء اللعب تظهر سفينة فضاء كبيرة، وحاملة لاسم “ماتريكس العناصر” وتلك السفينة تُعد عبارة عن طوق النجاة الذي يمكن من خلاله الهروب من الغزو، بالإضافة إلى الاستعداد إلى مواجهة الغزو عن طريق إمدادات الأسلحة من “دايناهيكس”.
كما أصبح في لعبة ببجي أيضًا دراجة نارية عالية التقنية وتستخدم التقنية الخاصة بالتحليق، حيث يمكن أن تحوم فوق المياه والأرض على ارتفاع منخفض.
الأوضاع الجديدة للعبة ببجي 1.6
إن هناك بعض الأوضاع الجديدة والتي ظهرت مع التحديث الأخير، وتلك الأوضاع هي:
- خريطة الساحة الجديدة: إن خريطة الساحة الجديدة أصبحت صغيرة مع الممرات المتداخلة، وذلك أمر مثالي للألعاب السريعة.
حيث تكون تلك الخريطة مناسبة بشكل خاص للأشخاص الذين يحبون المشاركة في المعارك الشرس، وهناك مساحة كافية لاستخدام المعدات.
- منطقة التدمير: إن منطقة الهدم كان قد تم تصميمها حتى يسمح للاعبين مغادرة المبنى، وذلك الأمر يمكن أن يسبب ضرر عشوائي إلى المبنى وكافة محتوياته، وذلك يعني أنه لم يعد الاختفاء في ذلك المبنى أمان.
- جاء مع تحديث ببجي 1.6 إمكانية إعادة زملاء الفريق الواحد إلى الحياة في محطات الأبحاث، وذلك يعني أن اللاعبين بإمكانهم أن يعودوا مرة أخرى للحياة مرتان، ويمكن أن يختار اللاعب بين إعادة نفسه أو زملائه إلى الحياة، وهي لعبة أثبتت تميزها.
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