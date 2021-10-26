ثبت ماين كرافت الاستمتاع بالبناء واصنع المأوى الأول لك اللعبة minecraft الأفضل لجميع الفئات العمرية

إن ماين كرافت واحدة من أشهر الألعاب التي تزداد عمليات البحث عنها يومًا بعد يوم، حيث يمكن أن يتم لعبها بواسطة شخص واحد أو اللعب من خلال الإنترنت مع بعض الأشخاص الآخرين، كما يمكن أن يتم تشغيل تلك اللعبة على العديد من الأجهزة، فهي خفيفة ولا تسبب أي ضرر بالأجهزة، بل إنها سوف تقدم للاعب أفضل متعة ومغامرة على الإطلاق.

ماين كرافت

إن لعبة ماين كرافت تُعد واحدة من أبرز الألعاب انتشارًا، وهي واحدة من الألعاب التي تعتمد على الإبداع في بناء العديد من الأبنية المختلفة وثلاثية الأبعاد بواسطة مجموعة من المكعبات والرسومات، وسنوضح اللعبة أكثر فيما يلي.

طريقة لعب ماين كرافت

يمكن أن يكسب اللاعب العديد من المهارات داخل اللعبة مع مرور الوقت، وسوف نعرض طريقة لعب ماين كرافت بشكل مبسط فيما يلي:

اولًا يحتاج اللاعب إلى بعض الأمور حتى يبني مأوى خاص به، ولذلك يجب عليه أن يبحث عن الأشجار ويقوم بضربها حتى يتم تفتيتها ويجمع اللاعب القطع الخشبية الناتجة.

بعد ذلك يعمل اللاعب على فتح نافذة inventory والتي تحمل الموارد التي قام اللاعب بالحصول عليها.

من ثم يجب على اللاعب أن يقوم بوضع قطعة من الخشب في إحدى مربعات الصناعة، وسوف يحصل على 4 ألواح من الخشب، ويجب أن يحسبها ويضعها في واحدة من الخانات الفارغة مع صنع المزيد منها.

بعد ذلك يجب أن يتم وضع المنصة في مكان هادئ ومناسب، والعمل على وضع العصى والأخشاب بترتيب معين حتى يتم صنع المواد التي يحتاج اللاعب إليها.

في تلك النقطة يأتي وقت بناء الملجأ الأول بالبحث عن إحدى الأماكن المرتفعة لتجنب أي أعداء.

نصائح عند لعب ماين كرافت

إن هناك عدد من النصائح التي تجعل اللعب ممتع أكثر، وتلك النصائح هي: