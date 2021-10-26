نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إتمام مهام لعبة جاتا 5 “جراند ثفت أوتو الإصدار الخامس” Grand Theft Auto fifth في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد لعبة جاتا 5 من أكثر الألعاب الاحترافية، حيث إن تلك اللعبة كانت عبارة عن طفرة وتحول غير مسبوق في ألعاب الفيديو، فاللعبة تعمل على محاكاة الواقع بطريقة غير مسبوقة، فهناك العديد من التطورات المميزة تنتظر اللاعب داخل اللعبة، وهناك العديد من المهام التي يجب على اللاعب إتمامها، وذلك للحصول على متعة وإثارة أكبر داخل اللعبة.

جاتا 5

في حالة كنت واحد من محبين ألعاب العنف فإن لعبة جاتا 5 هي أنسب خيار، حيث تبث اللعبة عالم مليء بالأكشن مع تنفيذ مجموعة من المهمات والتي تكون أكثر احترافية، وسوف نتعرف بشكل مفصل على تلك اللعبة فيما يلي.

قصة لعبة جاتا 5

إن هناك العديد من الأحداث المصورة التي تنتظر اللاعب بعد أن يقوم بتحميل لعبة جاتا 5، وذلك حيث إن أحداث القصة تحكي عن بطل يعيش بهوية مزيفة بعد أن حاول سرقة بنك وفشل بها، وكان ذلك مع صديقيه المقربين واللذان لقيا مصرعهم حينما كانت الشرطة تطاردهم، ومن ثم سوف يواصل اللاعب المشوار بمفرده في سلسلة مترابطة ومتتابعة من الأحداث، وتلك هي بداية الحكاية بشكل مختصر.

المهام والسيارات في لعبة جاتا 5

إن هناك العديد من المهام التي يجب على اللاعب القيام بها، وذلك يحتاج إلى مركبات، وحرصت اللعبة على أن تقدم العديد من العناصر المساعدة المميزة، وسنوضح ذلك فيما يلي:

مهام أسطورية

إن الحديث سوف يطول إن ذكرنا عدد من المهام الإجرامية التي يجب تنفيذها داخل اللعبة، ولكن يتطلب نجاح تلك المهام إلى لاعبين أصحاب خبرات طويلة في المواجهات والمعارك الصعبة، كما يجب أن يتمتع اللاعب بأعلى درجات التركيز والسرعة إن كان يرغب في إتمام المهمة بنجاح، من المهمات عمليات اغتيال سرية، تهريب السجناء، سرقة البنك المركزي، ولذلك يجب الاستعانة بالعلامات التي توجد على الخريطة لمعرفة النقاط التي يجب الذهاب لها.

مركبات وسيارات حقيقية

كل ما يرغب اللاعب في قيادته من مركبات جوية أو بحرية سوف يجده أمامه أثناء مسيرته داخل اللعبة، حيث إن اللعبة توفر مجموعة من أحدث سيارات السباق، بالإضافة إلى العربات الكلاسيكية والتي تتمتع بالألوان والتصميمات المختلفة، علاوة على الدراجات النارية والدبابات والسفن والقوارب.